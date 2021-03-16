ريز أحمد.. أول مرشح مسلم لجائزة أوسكار

لأول مرة، يرد اسم مرشح مسلم لنيل جائزة أفضل ممثل رئيسي، في ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام .

صحيفة نيويورك تايمز أجرت حوارا مع المرشح لنيل الجائزة عن فلم “ساوند أوف ميتال”، الممثل البريطاني من أصول باكستانية، ريز أحمد، الذي قال إن ترشيح مسلم لهذه الجائزة أمر “إيجابي ومفيد”.

خريج جامعة أوكسفورد الذي جسد في الفيلم شخصية عازف طبول يصاب بالصمم هو أيضا مغني راب وموسيقي، وناشط قام بجمع التبرعات للاجئين السوريين.

قضى أحمد، المولود في بريطانيا عام 1982، ما يقرب من عام في تعلم لغة الإشارة الأميركية والطبول “وهو التفاني الذي أكسبه أيضا ترشيحات لنيل جرائز ‘غولدن غلوب’ و’بافتا’ و’كريتيكس تشويس'” بحسب نيويورك تايمز.

وعندما سألته الصحيفة عن رأيه في كونه أول مسلم يتم ترشيحه لأفضل ممثل رئيسي، قال: “أعتقد أن الأهم هو ما إذا كان مفيدا للآخرين. أعتقد أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يجدون أنفسهم يتم الاحتفال بهم ويتم شمولهم في هذه اللحظات، كلما كان ذلك أفضل”.

ويقول: “هذا ما تجسده رواية القصص: محاولة توسيع نطاق فكرتنا عن هويتنا، وعندما نحتفل بمجموعة واسعة من القصص، ونطاق أوسع من رواة القصص، يمكن أن يساعد ذلك المزيد والمزيد من الناس على إيجاد أنفسهم في ثقافتنا. وهذا أمر إيجابي حقا”.

بعد دراسته الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد في أكسفورد وتخرجه في 2004، عمل أحمد في المسرح والسينما والتلفزيون، وشارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية مثل “ذا رود تو غوانتانامو” (2006)، و”شيفتي” (2008) و”فور ليونز” (2010).

اختارته مجلة تايم الأميركية من بين الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2017، ووضعت صورته على غلافها.