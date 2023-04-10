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ريكسهام يقترب من العودة للدرجة الرابعة في إنجلترا

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2023 8:58 مساءً
كرة القدم

كرة القدم

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حقق ريكسهام فوزا مذهلا على ملعبه 3-2 أمام نوتس كاونتي الاثنين، ليقترب خطوة أخرى من العودة إلى دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم في إنجلترا للمرة الأولى منذ 2008.

وتبادل نوتس كاونتي وريكسهام التقدم خلال المباراة المثيرة قبل أن ينقذ الحارس بن فوستر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن الفريق صاحب الضيافة الفوز بفضل هدف إليوت لي الحاسم في الدقيقة 78.

ويتصدر ريكسهام، المملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكيلهيني، دوري الدرجة الخامسة برصيد 103 نقاط من 42 مباراة بينما يملك نوتس كاونتي صاحب المركز الثاني 100 نقطة ولعب مباراة أكثر.

وسيحل ريكسهام، الذي يحتاج إلى سبع نقاط من مبارياته الأربع المتبقية لضمان الترقي، ضيفا على بارنيت السبت.

ويحصل فريق واحد فقط على فرصة الترقي المباشر للدرجة الرابعة.

وقال فيل باركينسون مدرب ريكسهام “لن نغتر كثيرا بهذا الانتصار. إنه فوز مهم لكننا سنعود للتدريبات غدا لاستكمال المهمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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