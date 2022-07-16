ريكي مارتن مهدد بالسجن 50 عاما.. اليكم السبب

انتشر في صحيفة “ماركا” الإسبانية تقرير أن ابن الأخت غير الشقيقة للنجم ريكي مارتن، رفع ضده قضية يتهمه فيها بضربه على إثر إنهاء علاقتهما العاطفية مؤخرا.

وكشف التقرير، أن يادييل سانشيز أنهى العلاقة العاطفية التي جمعته بخاله بعدما كانا سوياً لفترة 7 أشهر لكن ريكي مارتن وحسب المعلومات المتداولة لم يكن يريد انهاء هذه العلاقة، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 50 عامًا في السجن في حالة إدانته، حسبما أكدت العديد من التقارير والصحف العالمية، وكان يتواصل مع ابن اخته باستمرار الذي كان يؤكد تعرضه للإيذاء الجسدي والنفسي خلال العلاقة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ريكي مارتن تعرض لأمر تقييد بسبب حادثة عنف منزلي في بورتوريكو في وقت سابق من هذا الشهر، وتم رفع قضية ضده واتهامه بضرب شخص كان يقيم معه علاقة جنسية، ولكن تم حجب هوية الضحية بحكم القانون.

وذكرت وكالة ماركا الإخبارية الإسبانية، أن شقيق إريك مارتن حدد منذ ذلك الحين الضحية المزعومة على أنه ابن اخته الذي يدعى دينيس يادييل سانشيز.

وظهر إريك مارتن شقيق ريكي في مقطع فيديو مباشر على فيس بوك، وادعى أن الشخص الذي قدم أمر الحماية هو ابن أختهما غير الشقيقة ولم يكن على اتصال بالعائلة، وأنه يعاني من مشاكل نفسية.

ونشرت صحيفة “HollywoodLife” بيانا من محامي ريكي مارتن قال فيه: لسوء الحظ، فإن الشخص الذي قدم هذا الادعاء يعاني من تحديات صحية عقلية عميقة، بالطبع لم يشارك ريكي مارتن – ولن يشارك أبدًا – في أي نوع من العلاقات الجنسية أو الرومانسية مع ابن اخته. والفكرة أن الأمر ليس فقط غير صحيحا بل مقرفا. نأمل جميعًا أن يحصل هذا الرجل على المساعدة التي يحتاجها بشكل عاجل، لكن الأهم من ذلك كله، أننا نتطلع إلى رفض هذه القضية المروعة بمجرد أن ينظر القاضي في الحقائق.

ومن المقرر، أن يتم النظر في الدعوى القضائية يوم الخميس المقبل، ويواجه المغني الشهير عقوبة تصل إلى السجن 50 عاما في حالة اتهامه.

يشار إلى أن ريكي مارتن، تجمعه علاقه مثلية مع الرسام السوري الأصل خوان يوسف منذ نحو 5 سنوات.