رين يكبد سان جيرمان أول هزيمة على أرضه بالدوري الفرنسي

تعرض باريس سان جيرمان لانتكاسة أخرى بهزيمته لأول مرة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم عندما خسر 2-صفر أمام ستاد رينK الأحد.

ورغم أنه لا يزال يتصدر المسابقة بفارق تسع نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، إلا أن باريس سان جيرمان خرج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ في وقت سابق من هذا الشهر وخرج أيضا من كأس فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا الشهر الماضي.

وبعد خروجه من هذه المسابقات لم يعد أمامه سوى التركيز على الدوري، لكن الأداء في استاد بارك دي برينس اليوم كشف عيوب فريق العاصمة وضغط على المدرب كريستوف جالتييه.

ومرة أخرى، اقتصرت خططه الهجومية على تمرير الكرة إلى كيليان مبابي، بينما لم يكن الدفاع على مستوى المهمة في غياب المصابين بريسنل كيمبيمبي وماركينيوس.

وتغلب رين، الذي فاز بثنائية كارل توكو إيكامبي وأرنو كاليمويندو، على باريس سان جيرمان مرتين هذا الموسم وصعد إلى المركز الخامس برصيد 50 نقطة من 28 مباراة بفارق 16 نقطة خلف باريس سان جيرمان.

ويحتل موناكو المركز الرابع برصيد 54 بعد فوزه على أجاكسيو 2-صفر خارج أرضه في وقت سابق اليوم.

وفي بارك دي برينس، سنحت لمبابي فرصتين تصدى لهما ستيف مانداندا حارس رين ببراعة.

وجاءت المحاولة الأولى للمهاجم الفرنسي في الدقيقة 26 عبر تسديدة ساقطة ثم تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وفي المقابل استفاد رين من فرصه جيدا، حيث افتتح أهدافه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما سيطر توكو إيكامبي على تمريرة طويلة رائعة من بنجامين بوريجو وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وضاعف رين النتيجة من تسديدته الثانية على المرمى بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث استغل كاليمويندو تمريرة عرضية من ليزلي أوجوتشوكو ليتفوق على الحارس جيانلويجي دوناروما.

وشارك المهاجم هوجو إيكيتيكي بدلا من لاعب الوسط فابيان رويز بينما حل لاعب الوسط ريناتو سانشيز بدلا من المدافع خوان بيرنات قبل مرور ساعة من البداية، لكن رين كان الأقرب للتسجيل مرة أخرى عبر توكو إيكامبي.

ويمكن لمرسيليا صاحب المركز الثالث تقليص فارق الصدارة مع باريس سان جيرمان إلى سبع نقاط في حال فوزه على مضيفه ستاد رانس في وقت لاحق اليوم.