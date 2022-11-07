ريهام حجاج تستعد لتصوير مسلسل "جميلة " في ديسمبر

تستعد الفنانة ريهام حجاج لانطلاق تصوير مسلسل “جميلة ” خلال شهر ديسمبر، والذى تخوض به السباق الرمضاني 2023، ويناقش العديد من القضايا العائلية التي تخص البيت المصري.

وانضم مؤخرًا لأبطال العمل الفنانة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، بينما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، بالتزامن مع مواصلة أيمن سلامة كتابه باقي حلقات المسلسل.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت فى الموسم الرمضاني الماضي 2022 من خلال مسلسل “يوتيرن”، من تأليف أيمن سلامة وشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم عبير صبري، كريم قاسم، محمود حافظ، وتوفيق عبدالحميد الذى عاد للوسط الفنى مرة أخرى بعد فترة كبيرة من الغياب.

ينما كان آخر أعمالها في السينما فيلم “رغدة متوحشة” الذي عرض عام 2018، بطولة: رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، انتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، ومن تأليف علي غالب وإخراج محمود كريم.