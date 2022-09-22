ريهام حجاج تعود في رمضان 2023

تعاقدت الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل جديد بعنوان “جميلة” لتخوض به السباق الرمضاني 2023، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور قصة العمل إطار اجتماعي تشويقي، وتقوم الشركة المنتجة بالتعاقد مع باقي فريق العمل من أجل الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة

كانت الفنانة ريهام حجاج قد غابت عن السينمات منذ أخر فيلم لها هو “رغدة متوحشة” الذي عرض عام 2018، من بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، إنتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، وهو من تأليف علي غالب وإخراج محمود كريم.

يذكر أن ريهام حجاج خاضت الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل “يوتيرن” من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وضم المسلسل من مجموعة كبيرة من النجوم توفيق عبدالحميد، عبير صبري، وكريم قاسم، صفاء الطوخي، نانسي صلاح.

وكانت أحداثه تدور في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، محمد الكيلاني، توفيق عبد الحميد، عصام السقا، محمود حافظ، نورهان، نانسي صلاح، هلا السعيد، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.