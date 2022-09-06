ريهام حجاج تفجر مفاجأة بصورة نادرة لزوجها الأول

تصدرت الفنانة المصرية ريهام حجاج اهتمامات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة نادرة لها مع زوجها الأول، الذي يجهل كثيرون وجوده.

الزوج الأول لريهام حجاج هو المصور اللبناني محمد مكاوي الشهير بـ”ميكي”، وقد تزوجت منه قبل دخول عالم الفن، وتنقلت برفقته ما بين بيروت والقاهرة وإيطاليا لمدة 5 سنوات، ونتج عن هذا الزواج ابنتها الوحيدة “جنا”.

ولم تعلق ريهام حجاج على الصورة، كما لا يعرف سر انتشارها في هذا التوقيت. وظهرت ابنة ريهام حجاج بصحبتها لأول مرة في العرض الخاص لفيلم “مولانا”، وهو تبلغ من العمر نحو 10 سنوات.

وعقب طلاقها، تزوجت ريهام حجاج من رجل الأعمال النائب محمد حلاوة في يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وعانت ريهام من هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تلك الزيجة، مما اضطرها لإغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها على موقع إنستجرام.

كما أصدرت توضيحا أكدت فيه أنّ زواجها من محمد حلاوة تم بعُقد رسميًّ وليس عرفيًّا، وأنها تزوجته بعد وقوع الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبات مستحيلًا عودة الحياة الزوجية بينهما.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “يوتيرن”، مع توفيق عبدالحميد وعبير صبري وكريم قاسم وأيمن قيسوني ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وقد أثار المسلسل جدلا واسعا، بعدما أعلن الفنان توفيق عبدالحميد، الذي شارك في بطولته، اعتزاله الفن، إذ كثرت التكهنات حول أن تكون ريهام حجاج السبب، بسبب تدخله في تفاصيل دوره في العمل، وهو ما نفاه عبدالحميد حينها.

كما أن العام الماضي شهد نشوب خلاف بين ريهام وأيتن عامر، امتد إلى ساحات القضاء، بعدما تدخلت لحذف مشاهد من دورها في مسلسل “كل ما نفترق”، وقبل ذلك وقعت ريهام في صدام مع الفنان خالد النبوي بسبب الملصق الدعائي لمسلسل “لما كنا صغرين”.

ويحتوي سجل ريهام حجاج الفني على 10 أفلام سينمائية هي “سفاري، سوء تفاهم، مولانا، واحد صعيدي، وبعد الطوفان، سطو مثلث، القرد بيتكلم، رغدة متوحشة، يوم مالوش لزمة، كرم الكينج”.

كما يضم تاريخها الفني ما يقرب من 20 مسلسلا تلفزيونيا أبرزها” أزمة سكر، بنات سوبر مان، الحكر، سجن النسا، الكبريت الأحمر، شربات لوز، رقم مجهول”.