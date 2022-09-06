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ريهام سعيد تتعرض الى حملة انتقادات.. اليكم السبب

منذ دقيقتين
ريهام سعيد

ريهام سعيد

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من جديد تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد إلى حملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها “الترويج الخاص” بالحلقة الأولى من برنامجها “صبايا الشمس” الذي تعود به للشاشة بدءا من السبت المقبل 10 سبتمبر/ أيلول.

فقد نشرت سعيد عبر حسابها على “إنستغرام” برومو الحلقة، كاشفة عن استضافتها الطفلة بسنت، التي اشتهرت بلقب “فراشة التيك توك”.

وظهرات بسنت في “البرومو” جالسة تضع المكياج لريهام، التي سألتها عن رأيها بأغاني وصوت الفنان محمد رمضان، لتجيبها: “في ناس كتير بتغني صوتها أحلى منه”.

إلا أن العديد من متابعي الإعلامية انتقدوا اختيارها لـ “فراشة التيك توك”، من منطلق انتظارهم مواضيع هادفة تخص المجتمع.

حيث قال أحد متابعيها “بداية غير موفقة مع البنت دي، ياريت ترجعي لمواضيع هادفة قوية زي زمان، مش فنانين ومواضيع تافهة”.

كما حذر بعض متابعي سعيد من أن هذا الاختيار سيغضب جمهورها، خصوصاً وأن بسنت ظهرت معها في أحد برامجها السابقة، وهي غير محبوبة من الجميع، على حد قول أحد المتابعين!.

وكانت الطفلة بسنت اشتهرت بتقديم مقاطع فيديو قصيرة عبر “تيك توك” تخطت آلاف المشاهدات، وظهرت فيها بصحبة خالها، ولفتت أنظار المتابعين بفصاحتها رغم صغر سنها.

يشار إلى أن ريهام سعيد كانت أعلنت في يوليو/تموز 2021، اعتزالها العمل كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة القادمة على أعمالها الفنية كممثلة، وذلك بعدما تعرضت لمشكلات كثيرة بسبب برامجها، وصدرت أحكام قضائية عديدة ضدها بعد أن تم إيقاف برنامجها “صبايا الخير” أكثر من مرة.

    المصدر :
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