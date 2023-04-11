ريهام عبدالغفور: عملت بوتوكس بسبب السوشيال ميديا

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن خضوعها لعمليات تجميل، مشددة على أنها خضعت لعملية بوتكس، بسبب السوشيال ميديا، منوهة بأنها لم تشعر بأنها أصبحت أكثر ارتياحًا عقب هذه العملية.

وأوضحت ريهام عبدالغفور، خلال حوارها ببرنامج “حبر سري”، أنها تراجعت عن هذه العمليات بشكل كبير، مؤكدة أن تعليقات الجمهور تفرق معها في أوقات كثيرة جدًا، مضيفة: “أنا حساسه وبتأثر بسرعة جدًا.. واتغيرت بشكل كبير”.

وأشارت ريهام عبدالغفور، إلى أنها لا يهمها أن تبرر لأحد حياتها وشخصيتها، مشددة أنه لابد أن يتركها الجمهور لحياتها، موجهة رسالة لجمهورها: “اقبلونا كما نحن أو اتركونا كما نحن فلا أنتم تملكون حق تعديلنا”.