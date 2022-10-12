ريهام عبد الغفور تخوض أولى بطولاتها المطلقة في "عائلة الأصلى"

تخوض النجمة ريهام عبد الغفور أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “عائلة الأصلى” تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، والذى تعاقدت على بطولته بشكل رسمي مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر بدء تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قريباً.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

ويسجل “عائلة الأصلى” التعاون الثانى بين ريهام عبد الغفور والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن وشركة أروما، بعد حكاية “ربع قيراط” من الموسم الأول لمسلسل “إلا انا” الذى تم عرضه فى 2020، وشارك فى بطولة الحكاية مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، بسمة ماهر.

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخراً مسلسل “وش وضهر” من 10 حلقات وشارك في بطولته اياد نصار، ثراء جبيل، إسلام إبراهيم محمود قابيل، ميمى جمال، شريف دسوقى، محسن منصور، وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوى وشادى عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف، وسبقه عرض مسلسل “معطف خطر” من 15 حلقة مع باسل خياط وباسم سمرة وسلمى أبو ضيف.

وتنتظر ريهام عبد الغفور عرض مسلسلين جديدين خلال الفترة المقبلة الأول هو “الغرفة 207″ المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير ويشارك في بطولته محمد فراج، و”أزمة منتصف العمر” المكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كريم فهمى، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدى الشامى، ركين سعيد، هند عبد الحليم وتأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.