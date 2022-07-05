ريهانا.. أصغر مليارديرة عصامية بأمريكا بثروة تتجاوز 1.4 مليار دولار

تحظى المغنية الأمريكية ريهانا بمتابعة وشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أصغر مليارديرة عصامية في الولايات المتحدة، بفضل ثروتها الطائلة التي جمعتها من موسيقاها ومشاريعها الريادية.

قبل أسابيع، حلت المغنية البالغة من العمر 34 عاما، والرئيس التنفيذي لشركة “فينتي بيوتي” بقائمة “فوربس” السنوية لأغنى نساء أمريكا العصاميات للسنة الثالثة على التوالي.

احتلت المرتبة 21 في التصنيف العام للنساء، وهي المليارديرة الوحيدة في القائمة التي يقل عمرها عن 40 عاما، ويبلغ صافي ثروتها الآن، 1.4 مليار دولار، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

ويرجع الفضل في ذلك إلى مسيرتها الموسيقية الناجحة، لكن معظمها جاء من شركات البيع بالتجزئة الثلاث “فينتي بيوتي” و”فينتي سكين” و”سافادج إكس فينتي”.

في مارس/ آذار، أفادت “بلومبيرغ” بأن العلامة التجارية للملابس “سافادج إكس فينتي”، التي أسستها ريهانا، كانت تعمل مع مستشارين لإجراء طرح عام أولي في البورصة يمكن أن يقدر قيمتها بثلاث مليارات دولار. ريهانا تمتلك 30% من تلك الشركة.

كما أنها تمتلك نصف شركة “فينتي بيوتي”، التي حققت إيرادات بقيمة 550 مليون دولار في عام 2020. والنصف الآخر من الشركة مملوك لمجموعة الأزياء الفاخرة الفرنسية”لوي فيتون”.

وتحظى المطربة الأمريكية على عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصل عدد متابعيها الى 101 مليون متابع على “إنستغرام” و102.5 مليون على “تويتر”.