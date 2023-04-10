ريهانا المرأة الأكثر متابعة على "تويتر"

بعد تألقها في عرض “السوبر بول” في شهر شباط الماضي، والإعلان عن حملها بطفلها الثاني، تحقق النجمة العالمية ريهانا رقماً قياسياً جديداً.

وأصبحت ريهانا حالياً أكثر النساء متابعة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ولديها أكثر من 108.2 مليون متابع على تلك المنصة.

وتحتل ريهانا المركز الرابع في قائمة أكثر الأشخاص متابعة على “تويتر”، ويسبقها في القائمة بالمركز الثالث النجم جاستن بيبر ولديه 113 مليون متابع، وفي المركز الثاني جاء الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما ويتابعه 133 مليوناً. أما المركز الأول بالطبع، فهو لمالك “تويتر”، رجل الأعمال إيلون ماسك، ولديه 135 مليون متابع على حسابه.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تصدر ريهانا ألبومها الجديد خلال عام 2023، إذ صرحت في مقابلة صحافية بأنها ترغب في إصدار الألبوم خلال العام، من دون تحديد الوقت.

وكان آخر ظهور لريهانا في حفلة جوائز الأوسكار 2023، حيث قدمت فقرة غنائية مميزة في الحفلة، وحاز أداء ريهانا فيها على إعجاب الحضور، حيث قدمت أغنية “Lift Me Up”، التي رشحت لجائزة الأوسكار.