ريو فرديناند: رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد أفضل حل للطرفين

تتصدر أخبار فسخ عقد اللاعب كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد “اتفاق متبادل” بين الطرفين العناوين.

بحيث قال ريو فرديناند إن رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد كان من الممكن التعامل معه بشكل أفضل من قبل النادي واللاعب لكن القرار كان “أفضل حل للطرفين”.

وتسببت مقابلة مثيرة مع الصحفي بيرس مورجان في محطة “توك تي.في”‭‭ ‬‬هذا الشهر، قال فيها رونالدو أيضا إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج، في توتر شديد في علاقته بالنادي الذي انضم إليه في أغسطس \آب 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة معهم في فترته الأولى من 2003 إلى 2009.

وقال يونايتد الأسبوع الماضي إنه سيتعامل مع تصريحات رونالدو فقط بعد التأكد من الحقائق كاملة وأضاف بعدها أنه اتخذ “خطوات مناسبة” ردا على ذلك.

وأمس الثلاثاء 22\11\2022 أعلن مانشستر يونايتد أن رونالدو سيغادر الفريق فورا في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.

وكتب فرديناند مدافع يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق على تويتر “سمعت للتو أخبار كريستيانو … إنه أفضل حل للطرفين”.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إن رونالدو وضع النادي في “موقف لا يحسد عليه”، وأضاف “هل تم التعامل مع المسألة بشكل مثالي؟ أعتقد لا من الطرفين، لكن إذا نظرت إلى النتيجة النهائية أعتقد أن اللاعب والنادي حققا ما أراده كل طرف”.

وقال وين روني مهاجم يونايتد السابق، الذي انتقده رونالدو أيضا خلال المقابلة، إن رحيل الدولي البرتغالي كان حتميا.

وأضاف روني الذي لعب مع رونالدو في يونايتد بين 2004 و2009 “بعد هذه المقابلة والهجوم الذي شنه على النادي لم يكن هناك أي خيار، إنها نهاية مخزية نظرا لأنه كان لاعبا رائعا في يونايتد.

“أتمنى له الأفضل أينما ذهب”.