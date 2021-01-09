fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

زافين ينفي شائعة رفض إنضمامه إلى “صوت بيروت انترناشونال”

منذ 22 دقيقة
زافين

زافين

A A A
طباعة المقال

لا ينفك موقع “ليبانون ديبايت” عن نشر الاخبار الكاذبة، فقد أخذ على عاتقه ان يكون الرقم واحد في ترتيب الصحافة الصفراء، وآخر اكاذيبه رفض الاعلامي زافين قيوميجيان الانضمام الى “منصة بهاء” كما يسميها.

لا يمكن أن يمر يوم من دون أن يستفحل الموقع في الكذب، وآخر نفاقه شائعة كذبها زافين بنفسه من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” أظهر من خلالها كيف انه حتى الرد على اتصاله لدحض ما جاء في الخبر المنشور في الموقع “المتلون” لم يحصل، والسبب معروف الا وهو رفض الموقع التراجع عن كذبته ومسحها، وبحسب ما قاله زافين “احاول الاتصال منذ الظهر بالزملاء الاعزاء في موقع @lebanondebate ولكن لا جواب. يهمني ان انفي الخبر المتعلق برفضي الانضمام الى اسرة @SawtBeirut ومع ما تضمنه الخبر كذلك من موقف منسوب لي تجاه تلفزيون المستقبل. مع الشكر. توقيع: الاعلامي الكبير”.

لاشك ان الموقع المأجور يثير الشفقة، فبسبب أكاذيبه لم يفقد فقط مصداقيته بل كذلك احترامه في الوسط الاعلامي، فقد بات معروفاً أنه بوق، والأبواق الرخيصة يتم استخدامها ورميها عند انتهاء الحاجة اليها، وكم من صحافة “صفراء” طُمست، فالقارئ في النهاية لا يريد سوى الحقيقة والموضوعية والصدق في نقل الأخبار.

    المزيد من منوعات

    بطاقة بريد
    بعد 66 عاما من إرسالها … بطاقة بريدية تصل إلى صاحبها
    حبيب نورمحمدوف
    بالصورة: كعكة على شكل حزام “UFC” من “الشيف بوراك” لـ نور محمدوف
    محمد صلاح
    ليفربول لا يضع محمد صلاح ضمن أولوياته !

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منبر مرصع بالذهب
    بالفيديو: رجل دين “شيعي” يثير الجدل… والسبب منبر مرصع بالذهب‎!
    الدولار و الليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يأبى التراجع
    كورونا يهدد الصحة العقلية
    هذه الأعراض التي تميز كورونا المتحور.. أسرع انتشاراً وأقل خطورة