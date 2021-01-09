زافين ينفي شائعة رفض إنضمامه إلى “صوت بيروت انترناشونال”

لا ينفك موقع “ليبانون ديبايت” عن نشر الاخبار الكاذبة، فقد أخذ على عاتقه ان يكون الرقم واحد في ترتيب الصحافة الصفراء، وآخر اكاذيبه رفض الاعلامي زافين قيوميجيان الانضمام الى “منصة بهاء” كما يسميها.

لا يمكن أن يمر يوم من دون أن يستفحل الموقع في الكذب، وآخر نفاقه شائعة كذبها زافين بنفسه من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” أظهر من خلالها كيف انه حتى الرد على اتصاله لدحض ما جاء في الخبر المنشور في الموقع “المتلون” لم يحصل، والسبب معروف الا وهو رفض الموقع التراجع عن كذبته ومسحها، وبحسب ما قاله زافين “احاول الاتصال منذ الظهر بالزملاء الاعزاء في موقع @lebanondebate ولكن لا جواب. يهمني ان انفي الخبر المتعلق برفضي الانضمام الى اسرة @SawtBeirut ومع ما تضمنه الخبر كذلك من موقف منسوب لي تجاه تلفزيون المستقبل. مع الشكر. توقيع: الاعلامي الكبير”.

لاشك ان الموقع المأجور يثير الشفقة، فبسبب أكاذيبه لم يفقد فقط مصداقيته بل كذلك احترامه في الوسط الاعلامي، فقد بات معروفاً أنه بوق، والأبواق الرخيصة يتم استخدامها ورميها عند انتهاء الحاجة اليها، وكم من صحافة “صفراء” طُمست، فالقارئ في النهاية لا يريد سوى الحقيقة والموضوعية والصدق في نقل الأخبار.