مشهد غريب للغاية.. زرافة بلا نقط

لا أحد منا قد يتخيل زرافة بلا نقط، المشهد الذي رافق مخيلتنا منذ الصغر. ففي واحد من أندر المشاهد على الإطلاق في عالم الحيوان، ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأميركية.

وأبصرت تلك الزرافة الصغيرة النور في 31 تموز الماضي إنما دون “نقاطها الشهيرة” بل بلون بني موحد.

فالزرافة كسرت قاعدة “المظهر المرقط” الذي تشتهر به الزرافات عامة، بالإضافة إلى أعناقها الطويلة بشكل استثنائي.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx

— CBS News (@CBSNews) August 21, 2023