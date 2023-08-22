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مشهد غريب للغاية.. زرافة بلا نقط

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2023 2:58 مساءً
زرافة- تعبيرية

زرافة- تعبيرية

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لا أحد منا قد يتخيل زرافة بلا نقط، المشهد الذي رافق مخيلتنا منذ الصغر. ففي واحد من أندر المشاهد على الإطلاق في عالم الحيوان، ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأميركية.

وأبصرت تلك الزرافة الصغيرة النور في 31 تموز الماضي إنما دون “نقاطها الشهيرة” بل بلون بني موحد.

فالزرافة كسرت قاعدة “المظهر المرقط” الذي تشتهر به الزرافات عامة، بالإضافة إلى أعناقها الطويلة بشكل استثنائي.

وأعلنت حديقة حيوان برايتس أن الزرافة يبلغ طولها 6 أقدام، ولا تزال تحت رعاية والدتها وموظفي الحديقة، إلا أنها رجحت أن تكون فريدة من نوعها، نظرًا لأن الزرافات نادرًا ما تولد بلا “مظهرها المرقط هذا”!

يشار إلى أن “بقع الزرافات تلك” غالباً ما تعمل في المقام الأول كشكل من أشكال التمويه، من أجل حمايتها من “الأعداء” والحيوانات المفترسة.

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