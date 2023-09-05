زفيريف يجتاز سينر ويبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

فاز ألكسندر زفيريف، وصيف بطل أمريكا المفتوحة للتنس سابقا، على يانيك سينر المصنف السادس 6-4 و3-6 و6-2 و4-6 و6-3، ليبلغ دور الثمانية في آخر البطولات الأربع الكبرى بالعام، الاثنين.

وسيلعب اللاعب الألماني البالغ عمره 26 عاما ضد كارلوس ألكاراز حامل اللقب في المباراة المقبلة.

وتبادل زفيريف، الذي يستعيد أفضل مستوياته بعد إصابة في الكاحل الموسم الماضي، كسر الإرسال مبكرا مع سينر، واستمر التعادل 4-4 قبل أن يحسم المجموعة لاحقا بإرسالين ساحقين.

ورد سينر سريعا بضربات قوية في المجموعة الثانية وتقدم 3-صفر ليشعل الأجواء في استاد آرثر آش ويدرك التعادل أمام اللاعب الذي خسر نهائي البطولة في 2020.

وعانى سينر من شد عضلي في ساقيه في المجموعة التالية، وأنقذ اللاعب البالغ عمره 22 عاما خمس فرص لكسر الإرسال، ليحافظ على النتيجة 2-2، قبل أن يفوز زفيريف المصنف 12 بأربعة أشواط متتالية.

وألقى سينر المصنف السادس عالميا بكل ثقله في المجموعة الرابعة وعانى زفيريف من الضغط وخسر إرساله في الشوط التاسع، ليصل اللاعبان بعد ذلك إلى مجموعة فاصلة.

ونال زفيريف الأفضلية بعد كسر إرسال سينر في الشوط الخامس وحافظ على هدوئه ليحسم المباراة في أربع ساعات و41 دقيقة بعد إرسال قوي.