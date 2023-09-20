الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
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زلزال جديد.. سيدة على "تيك توك" تثير الهلع بين سكان المغرب والسلطات تتحرك!

منذ 4 دقائق
آثار الزلزال المدمر في المغرب

آثار الزلزال المدمر في المغرب (رويترز)

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أثارت صانعة محتوى على تطبيق “تيك توك” الذعر والهلع بين المغاربة بعد نشرها مقطعاً مصوراً يوثق هزة أرضية في أحد مناطق المغرب.

ووفقاًَ لما نشره موقع “هسبريس” المحلي، فقد امرت النيابة العامة في مدينة إنزكان التابعة لجهة سوس ماسة جنوبي المغرب، بتوقيف سيدة، مساء الأحد، و”وضعها تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي القليعة، لنشرها محتوى زائفا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن المرأة ادعت أن هزة أرضية قوية وقعت في منطقة آيت ملول وبيوكري، زاعمة إلى أن السلطات “تعمل على إجلاء المباني من القاطنين فيها”.

وبثت تلك المؤثرة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، مقطع فيديو على منصة “تيك توك”، يظهر منزلا مجهولا لحظة انهياره، وأرفقته بتعليق صوتي أكدت فيه أن الانهيار ناجم عن هزة أرضية، مما أثار رعب سكان المنطقة.

وفي سياق متصل، حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من إمكانية “استغلال الأزمة الإنسانية” التي تمر بها البلاد، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مؤخرا عدة مناطق فيها، “من قبل المجرمين في الفضاء السيبيراني، لتصيد الضحايا والقيام بأنشطة احتيالية”.

وقالت المديرية، إن “مجرمي الإنترنت يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الأزمة الإنسانية، واستخدام موضوع الزلزال في الحملات لخداع الضحايا، عبر تنزيل ملفات مصممة لذلك، أو حثهم على الدخول إلى روابط معينة على الشبكات الاجتماعية من أجل نشر أنواع مختلفة من الفيروسات الخبيثة”.

    المصدر :
  • الحرة

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