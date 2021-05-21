زواج الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز.. "قصة حب دامت 37 سنة"

كثيرة هي قصص الطلاق التي سمعنا عنها في الوسط الفني، ولكن قصة حب وزواج الفنان المصري الراحل سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز، تعد حالة فريدة بين الزيجات الفنية حيث نجحا في الابتعاد عن المشاكل التي تعصف بمثل هذه الزيجات.

وبدأت علاقة الطرفين حين قام الفنان جورج سيدهم بترشيح الفنانة دلال عبد العزيز للمشاركة فى بطولة مسرحية “أهلا يا دكتور” التي كان يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم.

وكشفت الفنانة دلال عبد العزيز في عدد من الحوارات التلفزيونية، أن الفنان سمير غانم كان يحرص على أن يقوم بتوصيلها بسيارته الخاصة، بل ويقوم بشراء “زهرة فل” لها خلال فترة التعارف في المسرح والتي استمرت لأربع سنوات.

وقالت: “كان في واحد بيبيع الفل وكان بياخد (سمير غانم) فل ويديني ويقولي اتفضلي يا حبيبتي، وبعد ما اتجوزنا جالنا بتاع الفل راح رد سمير غانم عليه وقاله اتجوزنا خلاص امشي”.

وأشارت إلى أن “الفنان سمير غانم كان له بعض الأفعال التي جعلتها تقع في حبه، مثل أنه كان يفتح لها أبواب السيارة”.

مطاردة بالسيارة:

أما الراحل سمير غانم فقد كشف أنه في بداية الأمر كان متخوفا من الزواج بالفنانة دلال عبد العزيز نظرا إلى فارق العمر بينهما الذي يصل إلى 20 عاما، لكنه لفت إلى أن أهم ما جذبه إليها “طيبتها الشديدة مع أصدقائها”.

وأضاف سمير غانم أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تطاردة بالسيارة، “لذا تزوجتها حتى أتخلص من تلك المطاردة”، مؤكدا أن بعد إنجابه ابنته الأولى دنيا، حياته تغيرت.

كما كشف الفنان سمير غانم، أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على إقناعه بفكرة الزواج من دلال عبد العزيز منهم الراحل فريد شوقي وميرفت أمين، خاصة وأنه كان يرفض تكرار التجربة مجددا بعد أن تزوج قبل ذلك مرتين، ولكن لم تستمر أي من زيجاته أكثر من 3 شهور فقط.

وتابع: “دلال هي سبب نجاح زواجنا طيلة تلك السنوات”، موضحا أن مساندتها له في وفاة شقيقته كان بمثابة رسالة له ليتخذ قرار الزواج، كما كشف غانم أنه بعد الإنجاب أصبح زوجا ملتزما.