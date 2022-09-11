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زواج سعد لمجرد من صديقته المقربة حديث مواقع التواصل

منذ 36 دقيقة
سعد لمجرد

سعد لمجرد

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شغل الفنان المغربي سعد لمجرّد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه خبر زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي.

فمنشور “المعلّم” عبر إنستغرام، لم يمر مرور الكرام، بل ضجّت به الأوساط الفنية، خصوصاً أن الجميع يعلم مكانة العروس في حياة لمجرّد.

أمام هذه الضجة، وبعد تداول الإشاعات حول رفض والدة الفنان لهذا الزواج في الماضي، لم ترغب نزهة الركراكي، التعليق على الأمر.

وأكدت الفنانة المغربية أنها لا يمكنها الحديث عن زواج ابنها حاليا لأنها علمت بالخبر من منصات التواصل الاجتماعي، كما شددت على عدم إمكانيتها نفي المعلومة أو تأكيدها، في تصريح لموقع “هسبريس” المحلي المغربي.

ولفتت إلى أنها لطالما رغبت بزواج ولدها، قائلة: “لربما أحب أن يفاجئني”، في إشارة منها إلى خبر إعلان الزواج.

يشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، كان أعلن السبت عبر حساباته في وسائل التواصل، زواجه من غيثة العلاكي.

وتعرف العروس بأنها من أكثر الأصدقاء المقربين لصاحب “انت معلم”، وشوهدت معه في مناسبات عديدة، كما شاركا صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن اللافت بالأمر أنها كانت من أكثر الداعمين له في قضية الاغتصاب التي لاحقته في فرنسا، خلال السنوات الماضية، وأول من اتصل به بعد توقيفه حتى قبل عائلته.

في حين برر لمجرد ذلك حينها قائلاً إنه ، “من الصعب أن يتصل بالعائلة، لذا فضل أن يتصل بغيثة، لأنها صاحبة خبرة في التعامل مع هذه الأمور”.

وتنحدر غيثة من إحدى أعرق العائلات بمراكش، وتجمعها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة بالفنان المغربي، رغم رفض والدته الفنانة نزهة الركراكي، لهذه العلاقة في الماضي.

كما أنها سيدة أعمال تقيم في كندا، وتملك فنادق في حي كيليز الراقي.

يشار إلى أن لمجرد قرر إقامة حفل عائلي للخطوبة قبل الشروع في التجهيز لحفل الزفاف في سرية تامة، وفق ما أفادت به مصادر محلية عن الأمر.

    المصدر :
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