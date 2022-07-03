زواج ليندسي لوهان من رجل اعمال عربي لديه أصول لبنانية

صادف السبت اليوم الذي ولدت فيه الممثلة الأميركية، نانسي لوهان، في 2 يوليو 1986 بنيويورك، وفيه زفت بنفسها خبر زواجها من رجل الأعمال بدر شماس، المعتقد أنه حاصل على الجنسية الإماراتية، إضافة إلى أنه كويتي الأصل، ولد لأب كويتي وأم لبنانية قبل 34 سنة في الكويت، وفقا لما يردد كثيرون كتبوا عن الاثنين منذ ظهرا للعلن سويا في حفل غنائي بدبي قبل أشهر من ظهور “كورونا” المستجد في أواخر 2019 بالصين.

الممثلة البالغة ثروتها ما يصعب تصديقه، وهو “مليون و500 ألف دولار” فقط، بحسب مجلة “فوربس” الاقتصادية الأميركية، كما موقع Celebrity Net Worth الراصد ثروات النجوم والمشاهير، أعلنت عن زواجها بصورة له ولها، تنشرها “العربية.نت” نقلا عن حسابها في Instagram التواصلي، حيث يتابعها أكثر من 10 ملايين و900 ألف، وإلى جانبها كتبت عبارات توجهت بها إلى زوجها.

وقالت ليندسي لبدر، كما لمتابعيها: “أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم، لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا، أنا منبهرة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء” وفق تعبيرها الذي أنهته برسم لقلب أحمر اللون، تلته عبارة: “على كل امرأة الشعور بهذا كل يوم” وفق تعبيرها.

وكانت لوهان، أعلنت في نوفمبر الماضي، وبنفسها أيضا، عن خطوبتها من شماس، بنشرها مجموعة صور لهما في “انستغرام”، أهمها واحدة يظهر فيها خاتم الخطوبة بأصبعها وبجانبها خطيبها، وكتبت عبارة “حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي” أسفلها، وبعدها استقرت في دبي حيث يعمل شماس مساعدا لنائب رئيس مؤسسة Credit Suisse الدولية لإدارة الثروات، وهو رجل أعمال درس الهندسة الميكانيكية، وحصل على بكالوريوس بالعلوم المالية من جامعة في الولايات المتحدة، وفقا للوارد عنه في كثير من مواقع الإنترنت.

إلا أن من اشتهرت بأدائها المتألق في فيلم لعبت فيه دور توأمين متطابقين، هو The Parent Trap المعتبر إعادة إنتاج في 1998 لفيلم حمل في 1961 الاسم نفسه، لم تضف إلى ما كتبت عن زواجها أمس السبت تفاصيل تلبي الفضول عن أين تم الزفاف وكيف ومتى تحديدا، ولا كتبت عن اعتناقها الإسلام، علما أن من لعبت أيضا دورا مهما بفيلم Mean Girls الكوميدي، ألمحت إلى اقترابها الكبير من اعتناق الدين الحنيف في مناسبات عدة، منها مقابلة أجرتها معها قناة ITV التلفزيونية البريطانية قبل 5 أعوام، والفيديو المعروض عنها.

والشائع منذ سنوات عن الممثلة أنها اعتنقت الإسلام، ولكن ليس معروفا متى وأين، إلا أنها ذكرت في فيديو تاريخه 2017 ويمكن العثور عليه في يوتيوب، أن صديقا عربيا لها، يقيم في لندن، أهداها نسخة من القرآن، وكان أحد أسباب اعتناقها للدين الحنيف، وقالت إنها حملتها معها إلى نيويورك، وتعرضت إلى انتقادات “لأني كنت ممسكة بالنسخة وأنا أسير في الشارع (..) وسعدت عند العودة إلى لندن، لأن هذا معتقدي وهذا ما آمنت به” ثم حذفت صورها من “إنستغرام” وغيرت لغة سيرتها الذاتية من الإنجليزية إلى العربية.

وبعدها راق الحجاب لليندسي حين وضعته على رأسها أثناء زيارة قامت بها في أكتوبر 2016 للاجئين السوريين في تركيا، ووجدت “العربية.نت” تصريحا منها لصحيفة “الصن” البريطانية لمناسبة تلك الزيارة، قالت فيه “لقد أصبحت روحانية للغاية، ومنفتحة على التعليم” وهي عبارة جعلت الكثيرين من متابعيها يعتبرون أن ما قامت به هو انعكاس لتحولها للإسلام.