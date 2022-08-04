الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زوجة باسم ياخور تعرضت للانتقادات.. إليكم السبب

منذ 40 دقيقة
باسم ياخور

باسم ياخور

A A A
طباعة المقال

تعرضت الكاتبة السورية ​رنا الحريري​، زوجة الممثل السوري ​باسم ياخور​، إلى انتقادات وهجوم من قبل متابعيها، وذلك بعد أن نشرت صورة لزجاجة مشروب مع كأس، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع “إنستغرام”.

وأنكرت رنا احتساءها الخمر، وطلبت من المتابعين القراءة عن المشروب الذي نشرت صورته.

ووصفت رنا الحريري الأشخاص الذين هاجموها بـ”محدودي التفكير”، وقالت متوجهة في كلامها إليهم: “كان الأفضل لو استخدمتوا محرك بحث غوغل، قبل ما تهاجموني بحجة أني شربت عرق بلدي”.

وأوضحت أن المشروب يدعى “Elder flower” وهو مشروب غازي، مصنوع من خلاصة زهر البيلسان مع إضافة الماء والسكر المكرر.

وأشارت رنا إلى أن المشروب يستخدم في كثير من الأطباق الأوروبية، ويمكن إرجاع أصوله إلى العصر الروماني، ويستخدم منذ ذلك الحين لحد الآن.

    المزيد من منوعات

    سيلينا غوميز
    سيلينا غوميز ونسخة جديدة من فيلم Working Girl
    دنيا سمير غانم
    لهذا السبب.. منتج فيلم دنيا سمير غانم يسرب جزءاً منه
    بوستر فيلم توب جان للنجم توم كروز
    توم كروز يقاطع زوجين ويعتذر.. ما السبب؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله