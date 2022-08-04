زوجة باسم ياخور تعرضت للانتقادات.. إليكم السبب

تعرضت الكاتبة السورية ​رنا الحريري​، زوجة الممثل السوري ​باسم ياخور​، إلى انتقادات وهجوم من قبل متابعيها، وذلك بعد أن نشرت صورة لزجاجة مشروب مع كأس، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع “إنستغرام”.

وأنكرت رنا احتساءها الخمر، وطلبت من المتابعين القراءة عن المشروب الذي نشرت صورته.

ووصفت رنا الحريري الأشخاص الذين هاجموها بـ”محدودي التفكير”، وقالت متوجهة في كلامها إليهم: “كان الأفضل لو استخدمتوا محرك بحث غوغل، قبل ما تهاجموني بحجة أني شربت عرق بلدي”.

وأوضحت أن المشروب يدعى “Elder flower” وهو مشروب غازي، مصنوع من خلاصة زهر البيلسان مع إضافة الماء والسكر المكرر.

وأشارت رنا إلى أن المشروب يستخدم في كثير من الأطباق الأوروبية، ويمكن إرجاع أصوله إلى العصر الروماني، ويستخدم منذ ذلك الحين لحد الآن.