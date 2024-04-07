زوج بوسي السابق يكشف حقيقة عودتهما بعد الانفصال

كشف هشام ربيع وبوسي حقيقة عودتهما وإنهاء الخلافات بينهما، بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعودتهما بعد الانفصال رسمياً، عقب زواج لم يستمر إلا عام واحد واتهامات متبادلة بين الثنائي، كان آخرها ظهور بوسي مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة واعترافها بالاستمرار في حبه.

بدأت الأنباء بعودة هشام ربيع إلى بوسي بعد أن قام بالعودة لمتابعتها من جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام إلا أن الثنائي وضحا حقيقة الأمر من خلال تصريحات صحفية.

نفى مدير أعمال هشام ربيع في تصريحات صحفية عودته إلى زوجته السابقة بوسي، مؤكداً أن ما يربط بينهم الآن علاقة صداقة وغير صحيح عودتهم للارتباط مجدداً قائلاً: “لا أعتقد أن هذا سيحدث”، وجاء رد مدير أعمال بوسي مشابهاً مؤكداً أن الأخبار المتداولة غير صحيحة.

ولفت إلى أن العلاقة التي تربط بوسي وهشام ربيع يسودها الحب والاحترام وأن القضايا بينهما انتهت، مؤكداً أن هاشم ربيع متزوج الآن وغير صحيح عودتهم لبعضها متابعاً: “ولا يوجد حديث من الأساس عن الرجوع بينهما”.

وفي النهاية حسم هشام ربيع الأمر من خلال تصريحات صحفية أكد فيهم أن ما يربطه ببوسي الآن علاقة طيبة، لكنهما لم يعودا لبعضها البعض، ونفى وجود قضايا بينهم الآن، قائلة: “ما تردد عن القضايا بيننا ليس له أساس من الصحة”.

أوضح هشام ربيع أن علاقته مع بوسي جادة للغاية ولم يعد إلى الزواج منها من جديد، مؤكداً أنه لا يعلم مصدر هذه الشائعات خلال الساعات الماضية، وكانت المطربة الشعبية بوسي، أوضحت من قبل أنها لم تعد إلى زوجها هشام ربيع، مؤكدة أنها في حال قامت بذلك سيتم إعلان الأمر إلى الجميع.

يذكر أن بوسي أعلنت انفصالها عن هشام ربيع بعد عام واحد من الزواج، واتهمها الأخير بالتخلي عنه وعدم الوقوف بجانبه على الرغم من دخوله إلى السجن بسببها.

وأوضح أن أي رجل تتعرض زوجته للابتزاز من المؤكد أنه لن يسكت، مشيراً إلى أنه أعاد لها حقها لكنه لم يجد المقابل الذي كان ينتظره منها بعد القبض عليه.

وتابع هشام ربيع: “اتسجنت 4 شهور بسببها والقضية كانت ملفقة”، موضحاً أنها كانت تتعرض للابتزاز من أجل الحصول على أموال منها، إلا أنه بعد أن تعرض للسجن زوجته الأولى وأم أولاده هي من وقفت بجانبه وتابعت العمل وكانت ترسل له الأكل يومياً.

وفي الوقت نفسه وجهت بوسي رسالة إلى هشام ربيع خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة في بداية شهر رمضان 2024.

وقالت بوسي: “يا هشام أنت عارف أني محدش وقف جمبي زيك وأنت جدع وتستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا”، وأشادت به وطيبة قلبه قائلة” “مشفتش في رجولته ولا هشوف ولسه بحبه وهو عارف”.