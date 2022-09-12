زوج دنيا بطمة يدخل العناية المركزة.. اليكم السبب

لا تزال تداعيات انفصال المنتج البحريني محمد الترك عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، مستمرة.

فقد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بتعرّض الزوج لوعكة صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة، وسط إشاعات ترددت عن محاولته الانتحار.

وبينما تعددت الروايات، وشككت تعليقات انتشرت على المنصّات في وضعه الصحي، واعتقدت أن الأمر ليس سوى تمثيل من أجل استعطاف بطمة التي رفضت مسامحته في الآونة الأخيرة بعد وقوع الطلاق.

وما زاد الطين بلة، أن الحادثة جاءت بعد منشور كتبه الترك قبل نقله إلى المستشفى قال فيه: “أنا ومن بعدي الطوفان نفسي ثم نفسي ثم نفسي”.

وظهر الترك في الفيديو على حمالة مرضى وقد مدّت له أنابيب الأكسجين بينما يجّره شخصان، مع تعليق أفاد بنقل الرجل إلى العناية المركزة.

يذكر أن الثنائي كانا انفصلا قبل فترة بعد زواج استمر 10 سنوات، كما نفى المنتج البحريني الأخبار، التي تم تداولها عقب انتشار خبر الانفصال، وهي أن الطلاق تم بعد اكتشاف الفنانة المغربية خيانته لها.

ورغم رسائل الاعتذار التي حاول بها استرضاء زوجته، تجاهلت دنيا بطمة الأمر، كما منعته من حضور حفلها الأخير.