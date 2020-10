زوج كيم كارداشيان يثير الجدل بأول فيديو انتخابي

ظهر مغني الراب الأميركي ومصمم الأزياء، كاني وست، بأول فيديو ضمن حملته الانتخابية للرئاسة الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأصدر ويست، أول فيديو رسمي في حملته الانتخابية في محاولته بعيدة الأمد للفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية بالتركيز على الدين والعائلات.

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية بأن اسم ويست (43 عاما)، الذي أطلق حملته الانتخابية في السباق نحو البيت الأبيض، ببيانات غير منتظمة من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر في بطاقات الاقتراع الرسمية في عدد قليل من الولايات، لكن ليست لديه أي فرصة حسابية للفوز.

وفي الفيديو الذي نشر، الاثنين، طلب الموسيقي ومصمم الأزياء وزوج كيم كارداشيان من أنصاره التصويت له كمرشح غير مدرج رسميا في كشوف المرشحين.

وقال ويست في الفيديو: “باللجوء إلى الايمان سنكون الأمة والشعب الذي يريده الله”.

