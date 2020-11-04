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زوج كيم كارداشيان يصوّت لنفسه بالانتخابات الأمريكية

منذ 5 دقائق
كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست.

كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست.

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قال زوج كيم كارداشيان مغني الراب “كانييه وست” ، أنه صوّت لنفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية .

وأعطى وست صوته لنفسه كرئيس قادم للولايات المتحدة، بعد حملة اتسمت بتصريحات غريبة وتكهنات بحصوله على أصوات بعض السود.

وقال المغني ومصمم الأزياء على “تويتر”: “أدلي بصوتي لأول مرة في حياتي لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، وهو صوت أعطيه لشخص أثق به تماما… أعطيه لنفسي”.

ونشر لاحقا تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يشارك بصوته في كودي بولاية وايومينج ويكتب اسمه في بطاقة الاقتراع.

ولم تُبد زوجته، كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، ما يشير لتأييدها مسعاه، فهي لم تدل بأي تصريحات عامة تدعم فيها زوجها، وأعادت يوم الثلاثاء نشر رسالة على تويتر من كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس عن الخطوط الساخنة المخصصة لخدمة الناخبين.

كان وست البالغ من العمر 43 عاما، من أبرز المشاهير المؤيدين لترامب يوما، وبدأ حملته الانتخابية في يوليو/ تموز بتصريحات غريبة شككت البعض في قواه العقلية، وكان المغني الحائز على 21 جائزة جرامي قد قال عام 2018 إنه مصاب بالاضطراب ثنائي القطب.

واقترض وست 6.7 مليون دولار لحملته وفقا لوثيقة قدمها للجنة الانتخابات الاتحادية. وفي تسجيل فيديو حديث أكد على القيم الدينية والعائلية.

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