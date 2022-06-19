زيدان يحسم موقفه من تدريب باريس سان جيرمان

شهدت الفترة الماضية جدلا واسعا بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، وموقفه من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يقترب من الرحيل عن نادي العاصمة.

إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية كشفت في تقرير لها أن زيدان حسم موقفه من تدريب باريس سان جيرمان.

وأكدت الإذاعة أن المدرب الفرنسي أبلغ إدارة النادي أنه لن يكون على مقاعد بدلاء الفريق في الموسم المقبل على أقل تقدير.

يأتي ذلك بسبب رغبة زيدان في تولي تدريب المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، خلفا لمواطنه ديدييه ديشامب، وذلك بعد نهائيات كأس العالم 2022.

من جهته، لم يمانع زيدان في تولي تدريب باريس سان جيرمان في السنوات المقبلة، غير أنه رفض تولي المنصب في الوقت الحالي بسبب حلم تدريب منتخب فرنسا.

ويعتبر زيدان من أبرز المدربين في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، حيث قاد ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى.