زيدان يكشف سبب رفضه مانشستر يونايتد

ألمح زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، لسبب رفضه العمل مدربا لمانشستر يونايتد.

وقال زيدان، خلال حوار أجرته معه صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لا أريد العمل في أي مكان، بل أريد فريقًا يسعى للفوز بالألقاب.. ولأسباب أخرى، لن أذهب للعمل في أي مكان”.

وتابع: “اللغة أحد هذه الأسباب، فهي تجعل الظروف صعبة في بعض الأحيان.. عندما سُئلت: هل تريد القدوم إلى مانشستر يونايتد؟ قلت إنني أفهم الإنجليزية، لكني لا أتحدثها بطلاقة”.

وواصل: “أعرف أن هناك مدربين يذهبون إلى الأندية، دون الاهتمام بعامل اللغة، لكني أعمل بشكل مختلف.. من أجل النجاح، هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورها، إنه سياق شامل.. أعرف ما أحتاجه لتحقيق الانتصارات، وأريد أن يكون كل شيء في مصلحتي”.

وعما إذا كان يريد تدريب منتخب فرنسا، أجاب زيدان: “أريد بالطبع أن أكون مدربا لمنتخب فرنسا، لكن الأمر لا يتوقف علي فقط.. أحلم باستكمال المسيرة الرائعة التي بدأتها لاعبا، والآن كمدرب”.

واستكمل: “لا أعلم هل سيحدث ذلك بعد المدرب الحالي (ديشامب) أم لا.. بالطبع لديهم أهداف وخطط (في الاتحاد الفرنسي)، لكن قيادة منتخب فرنسا طموح كبير في ذهني”.

وعما إذا كانت هناك طموحات أخرى يسعى لإنجازها، رد زيدان: “أريد أن أكون مديرا لمشروع أخططه بنفسي، مثل رئيس ناد أو شركة.. لقد بدأت مشروعا بالفعل، بتأسيس شركة مع أشقائي.. أتطلع لمشروع أكبر مع أشخاص أحبهم، ويكونون محل ثقة”.