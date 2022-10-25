زيدان يكشف عن مفاجأة بشأن عودته للتدريب

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مفاجأة بشأن عودته إلى التدريب خلال الفترة المقبلة.

ومرَّت 17 شهرًا منذ أن توقف زيدان عن التدريب، عندما رحل عن ريال مدريد عقب نهاية موسم 2020-2021، ومنذ ذلك الحين تم ترشيح اسمه لقيادة العديد من الأندية وعلى رأسها باريس سان جيرمان ويوفنتوس، بالإضافة إلى منتخب فرنسا.

وبعد عام ونصف تقريباً، من الممكن أن يقوم “زيزو” بتغيير الوضع خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده المدرب نفسه أثناء تقديم تمثاله الجديد في فرنسا.

وحضر زيدان عرض تمثاله الشمعي الجديد في متحف “جريفين” في فرنسا، الإثنين، حيث ظهر بجانب التمثال الخاص به وكأنه يظهر بوجهين في وقت واحد.

وحين سُئل عن مستقبله، رد زيدان قائلا: “متى ستراني على مقاعد البدلاء مرة أخرى؟ قريبا قريبا، أنا لست بعيدًا عن القيام بذلك مرة أخرى”.

وأكد مدرب ريال مدريد السابق في الوقت نفسه أنه ليس حريصًا في الوقت الحالي على العودة إلى التدريب، حيث قال: “الآن أنا أستمتع بنفسي، لكنني لست بعيدا”.

وقد يعني تأكيد زيدان أنه في وقت قصير ربما يدرب فريقًا مرة أخرى أن منتخب فرنسا قد يكون المرشح الرئيسي للتعاقد معه بعد كأس العالم، حين يُنهي ديدييه ديشامب عقده مع “الديوك” بنهاية المونديال.

وما يزيد من احتمالية تولي زيدان تدريب منتخب بلاده أن ذلك سيسمح له بالحصول على مزيد من وقت الفراغ حسبما كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عكس حياة التدريب اليومية كما كان الحال في ريال مدريد.

وأكدت صحيفة “آس” أنه عندما غادر زيدان ريال مدريد كان كل شيء يشير إلى أنه في يوم من الأيام سيتولى تدريب منتخب فرنسا، حتى إن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، أكد أن هذا هو حلمه الأبرز.