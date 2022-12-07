الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يحصد لقب شخصية العام بمجلة "التايم"

منذ 6 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

اختارت مجلة تايم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “شخصية العام” لعام 2022، الأربعاء، قائلة إنه ألهم الأوكرانيين ونال إشادات عالمية لشجاعته في مقاومة الغزو الروسي المدمر.

وفي أسباب منحه لقبها السنوي أشارت المجلة إلى أنه رفض مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف عند اندلاع الحرب في غمار تساقط القنابل الروسية، بل إن الممثل الكوميدي السابق حشد مواطنيه في عمليات بث تلفزيوني من العاصمة وجاب بلاده التي مزقتها الحرب.

وزار زيلينسكي أمس الثلاثاء القوات الأوكرانية قرب جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

وكتبت المجلة تقديرا للزعيم (44 عاما) “اعتمد نجاح زيلينسكي في كونه قائدا في وقت الحرب على حقيقة أن الشجاعة مُعدية. وقد تفشت في قيادة أوكرانيا السياسية في الأيام الأولى من الغزو مع إدراك الجميع أن الرئيس صامد بجانبهم”.

واختير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، “شخصية العام” في 2021، وهو عام شهد تربع شركته لتصنيع السيارات الكهربائية على عرش شركات تصنيع السيارات الأعلى قيمة سوقية في العالم. وبدأت المجلة هذا التقليد عام 1927.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
كأس العالم قطر ٢٢
جياني إنفانتينو يعلن تأييده لزيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026
صاعقة برق
في الهند.. حصيلة ضخمة لعدد قتلى "البرق" هذا العام!
إيدن هازارد
كأس العالم قطر ٢٢
بعد الصدمة المغربية.. قرار مفاجئ لقائد منتخب بلجيكا!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
الطشناك لباسيل... "كش ملك"
جبران باسيل
"حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
عناصر من الشرطة الألمانية
عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!