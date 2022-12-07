زيلينسكي يحصد لقب شخصية العام بمجلة "التايم"

اختارت مجلة تايم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “شخصية العام” لعام 2022، الأربعاء، قائلة إنه ألهم الأوكرانيين ونال إشادات عالمية لشجاعته في مقاومة الغزو الروسي المدمر.

وفي أسباب منحه لقبها السنوي أشارت المجلة إلى أنه رفض مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف عند اندلاع الحرب في غمار تساقط القنابل الروسية، بل إن الممثل الكوميدي السابق حشد مواطنيه في عمليات بث تلفزيوني من العاصمة وجاب بلاده التي مزقتها الحرب.

وزار زيلينسكي أمس الثلاثاء القوات الأوكرانية قرب جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

وكتبت المجلة تقديرا للزعيم (44 عاما) “اعتمد نجاح زيلينسكي في كونه قائدا في وقت الحرب على حقيقة أن الشجاعة مُعدية. وقد تفشت في قيادة أوكرانيا السياسية في الأيام الأولى من الغزو مع إدراك الجميع أن الرئيس صامد بجانبهم”.

واختير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، “شخصية العام” في 2021، وهو عام شهد تربع شركته لتصنيع السيارات الكهربائية على عرش شركات تصنيع السيارات الأعلى قيمة سوقية في العالم. وبدأت المجلة هذا التقليد عام 1927.