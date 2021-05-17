زينة مكي تفاجئ متابعيها بحذف صورها مع زوجها… هل انفصلا؟

على غرار ما فعلت الممثلة اللبنانية زينة مكي حين فاجأت جمهورها بنشر صورة مع خطيبها الملّحن نبيل خوري في شهر أيلول من عام 2020 المنصرم، معلنة من خلالها زواجهما بقولها “تزوّجنا قبل بوقت”، صدمت الفنانة الشابة متابعيها مجدداً بحذف جميع منشوراتها التي جمعتها بزوجها من حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما وأن زوجها نبيل خوري أيضاً حذف كل صوره مع مكي أيضاً بطريقة مفاجئة. ودفع تصرف مكي وخوري إلى إثارة التساؤلات حول علاقتها بخوري، وصولاً إلى الاعتقاد بوقوع الطلاق بينهما، بعد حوالي ثمانية أشهر على دخولهما القفص الذهبي.

وشاركت مكي عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، بعض العبارات التي تفيد بمرورها بحالة انتقالية. وقالت: “لندعو حتى الغروب أشياء نتمنى شروقها”.

يُذكر أن زينة مكي درست كتابة السيناريو والإخراج في “جامعة سيدة اللويزة”. لديها أدوار تمثيلية في أكثر من 10 أفلام قصيرة، ودور بطولة في فيلم روائي طويل بعنوان “حبة لولو”. وفاز فيلمها “انحنى دون أن ينكسر” بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في “مهرجان موناكو” في عام 2012.

وشاركت في بطولة عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، من أبرزها: “دانتيل” و”ما فيي” و”طريق”، وتستعد لمسلسل “صالون زهرة”.