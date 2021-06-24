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زينة مكي: “شوي ونازلة عالصالون”

منذ 13 ساعة
زينة مكي

زينة مكي

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لا تزال الممثلة اللبنانية زينة مكي تشويق متابعيها للمسلسل الجديد “صالون زهرة”، والمقرر عرضه أوائل شهر آب المقبل على أحد المنصات الإكترونية.
ونشرت مجموعة صور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي من كواليس تصوير العمل بالـ”لوك”، الذي تعتمده في المسلسل وكتبت: “يللا شوي و نازلة عالصالون /صالون زهرة”.

وتدور أحداث المسلسل في إطارٍ كوميدي، ومن المقرر أن يسلِّط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت، وضررٍ يلحق بالصالون التجميلي الذي تعمل به الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وزينة مكي، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

وشاركت زينة قبل ذلك المتابعين مجموعة صور من كواليس المسلسل أيضاً، وهي تقف وهي تقف في شرفة يبدو من خلالها أنها في الشقة التي ستكون محل إقامتها خلال أحداث المسلسل وعلّقت: “يللا شوي ونازلة عالصالون صالون زهرة: بيروت تصوير”. وأحدثت الصور تفاعلاً واسعاً بين ارواد مواقع التواصل الإجتماعي.

زينة مكي

زينة مكي

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