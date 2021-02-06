زينة مكي محجورة في تركيا… “فرقت على 48 ساعة”‏

أعلنت الممثلة اللبنانية زينة مكي أنها محجورة في تركيا بعدما قررت زيارة أهلها في الكويت بعد عام من الفراق.
بعد عام من الفراق، قرّرت الممثلة زينة مكي زيارة أهلها في الكويت، ويبدو أن رحلتها ستكون الأطول قبل لقائهم.
في التفاصيل، توجّهت زينة مكي قبل أسبوعين إلى اسطنبول حيث حُتّم عليها قضاء 14 يوماً من الحجر لتكون وجهتها الأخيرة منزل أهلها في الكويت، لكن مطار الكويت قرر الاقفال لمّدة أسبوعين قبل 48 ساعة من رحلتها الأخيرة.
واشارت زينة مكي، المُحتجزة في تركيا، أنها لن تعود إلى لبنان لأن هذا القرار هو بمثابة العودة إلى نقطة الصفر، وتصرّ على إكمال رحلتها الى الكويت وبالتالي ستضطر إلى المكوث أسبوعين إضافيين في اسطنبول.