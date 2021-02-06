زينة مكي محجورة في تركيا… “فرقت على 48 ساعة”‏

أعلنت الممثلة اللبنانية زينة مكي أنها محجورة في تركيا بعدما قررت ‏زيارة أهلها في الكويت بعد عام من الفراق.‏

بعد عام من الفراق، قرّرت الممثلة زينة مكي زيارة أهلها في الكويت، ‏ويبدو أن رحلتها ستكون الأطول قبل لقائهم‎.‎

في التفاصيل، توجّهت زينة مكي قبل أسبوعين إلى اسطنبول حيث حُتّم ‏عليها قضاء 14 يوماً من الحجر لتكون وجهتها الأخيرة منزل أهلها في ‏الكويت، لكن مطار الكويت قرر الاقفال لمّدة أسبوعين قبل 48 ساعة من ‏رحلتها الأخيرة‎.‎

واشارت زينة مكي، المُحتجزة في تركيا، أنها لن تعود إلى لبنان لأن هذا ‏القرار هو بمثابة العودة إلى نقطة الصفر، وتصرّ على إكمال رحلتها الى ‏الكويت وبالتالي ستضطر إلى المكوث أسبوعين إضافيين في اسطنبول‎.‎