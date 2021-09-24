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زينة مكي: “هالإنسان حالياً مصدر قوة وإلهام لإلي”

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 2:35 مساءً
زينة مكي

زينة مكي

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شاركت الممثلة زينة مكي متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي فرحتها وفخرها بترشيح مسلسل الحلقات القصيرة Beirut607 لجائزة الايمي.

وقالت زينة معلقة على الصورة: “من سنة تقريباً صوّرنا سلسلة أفلام قصيرة بتحكي عن أحداث حقيقية عن انفجار مرفأ بيروت ما كانت التجربة سهلة أبداً.. كانت بتوجّع بس أثرها على قلبي كبير و بحياتي ما رح انساها..اشتغلت مع المخرجة كارولين لبكي على احدى هالأفلام القصيرة يللي كانت عن فوج اطفاء بيروت”.

وأضافت: “رحنا لهونيك.. تعرّفت عليهن.. سمعت تفاصيل شو صار معن.. وخلال تصويري قررت اتعرّف على خطيب البطلة سحر فارس لأنّو حسّيتها معي كل الوقت.. بكل تفصيلة..‎ وهالإنسان حالياً مصدر قوة كبير وإلهام لإلي”.

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