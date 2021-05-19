زين العمر: شربل وهبة لا يمثلني

عبّر الفنان اللبناني زين العمر عن دعمه للمملكة العربية السعودية بمنشور كتبه عبر “تويتر”، وكتب قائلاً: “شربل وهبة لا يمثلني شربل وهبة انت وأمثالك بالسياسة تتحملون كل ما يحصل للبنان تحية لكل السعوديين ولكل الأشقاء العرب لكم كل الحب… شكراً لكم لكل ما قدمتم للبنان وشعبه من مساعدة وشكرا لكم لأنكم تحتضنون الالاف العائلات اللبنانية على أراضيكم”.

يذكر أن وهبة تنحى من مهامه اليوم بعد تصريح له عبر قناة “الحرة” أساء فيها للمملكة، كما وارتفعت أصوات الاحتجاجات منذ ليل الاثنين في لبنان رداً على التصريحات المسيئة التي أطلقها عبر قناة “الحرة” وأدت إلى توتر في لبنان والمملكة.

كما بدأت الفعاليات منذ صباح الأربعاء، بزيارة دارة السفير السعودي في بيروت. وشاركت وفود من كتل حزبية مختلفة بينها وفد حزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية وغيرها من عشائر ورجال دين للتنديد بموقف وهبة المسيء بحق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.