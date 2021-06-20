زين العمر: "كلو بخونك إلا خيّك"

وجّه الفنان اللبناني زين العمر رسالة مؤثرة لشقيقه وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لما تكون موجوع بتقول آخ يا خيي ولما تكون وحيد بتقول يا خيي بدي ياك ولما تكون مكسور خيك بيجبر خاطرك كلو بخونك إلا خيّك وحدو بكون معك بالوجع والفرح أوعا خيّك أنا جاهز اذا حدا زعلان مع خيو”.

تعليق زين جاء مرفقاً بصورة تجمعه بشقيقه.

في سياق منفصل، أثار مقطع فيديو لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر خلال تصريحه للصحافيين اليوم من مجلس النواب غضب العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تم تداوله بشكل كبير.

فما كان من الفنان اللبناني زين العمر المعروف بنشاطه على السوشيال ميديا واستنكاره للمشاكل والمصاعب التي يواجهها اللبنانيون إلا أن علق بطريقة ساخرة كاتباً: “إذا حدا في تحت إيدو شي حمار يعيرنا ياه بدل السيارة يدلنا عليه ……مع وسوم: للأجار، لا تعليق، طوابيرالذل”.

أضاف: “كيف بيرضى الشعب يسمع هيك خطاب ويبقى ساكت كيف يا الله كيف هيدا مش لبنان الله لا يوفقن بجاه الله”

وتابع: “يا جرصتنا بس هيك”.