زين العمر: "يا ولاد الحرام صرت بارم 40 صيدلية كرمال جيب شاش"

يعاني اللبنانيون من أزمات متتالية بسبب تعثر تشكيل الحكومة والسياسات الفاشلة التي أوصلتنا إلى “جهنم”، حتى وصلت إلى الأمور إلى فقدان الأدوية من الصيدليات والبنزين من محطات الوقود وغيرها من الأمور الأخرى.

في السياق، عبر الفنان اللبناني زين العمر عن غضبه بشأن الوضع الصعب الذي يمر فيه لبنان، حيث روى أنه لم يتمكن من جلب شاش الجروح من أجل جرح والدته بعد أن مرّ على 40 صيدلية.

وفي التفاصيل كتب زين: “والله العظيم كل يوم بقول ما رح إكتب شي ورح كون إيجابي طيب يا ولاد الحرام صرت بارم 40 صيدلية كرمال جيب شاش شاش يا ولاد الحرام للتغيير على جرح إمي معقول ما فيه يلعن شرف الكبير فيكن بهيدا البلد بس هيك أوعا بعد حدا يقلي في زعيم أو حدا إدمي بهيدا البلد الله يلعنكن بلا شرف”