سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!

حاولت سلحفاة ضخمة أن تسحب سائحة أجنبية تحت الماء خلال قضاء عطلتها في تركيا. السائحة كانت تزور منطقة أنطاليا، وتسبح في مياه البحر المتوسط عندما وقعت الحادثة.

“ليديا بازاروفا”، تبلغ ٦٤ عامًا، كانت تزور البلد وتعرّضت لكمين من قبل سلحفاة بحرية ضخمة، وفق تعبيرها. وعلى الإثر، نُقلت بازاروفا الى المستشفى للعلاج. وقالت: ” كنت قريبة جدًا من الشاطئ- حوالي ٣ أو ٤ أمتار- عندما استدرت على ظهري”. كما أشار أحد التقارير الى أن إصاباتها كانت بالغة جدًا، حيث واجهت صعوبة في الجلوس بارتياح.

في التفاصيل، هاجمت السلحفاة الامرأة بشكل مفاجئ. وقد عانت ليديا جروحًا في الجزء السفلي من جسمها، في فخذها وساقيها وأصابعها بسبب منقار السلحفاة الحاد. ووفق صحيفة ديلي ميل، السائحة كانت تسبح عندما أمسكت بها السلحفاة البحرية فجأة.

“كنت أضرب على الماء بيديّ، كنت أغرق”، تقول السائحة في حديث للصحيفة البريطانية.

ولم تفلت السلحفاة المرأة الى أن وصل أحد حرّاس الشاطئ، وبدأ يصرخ على الكائن البحري، حتى تمكّنت المرأة من التحرّر والخروج من الماء.

في السياق، قال الخبير التركي “مهمت غوكوغلو” إن السلاحف قد تعتدي على الناس عندما يقتحمون “مكان عيشها”. وأعربت “كاميليا” ابنة السائحة عن امتنانها لحارس الشاطئ الذي أنقذ والدتها، غير أنها طالبت بإشارة تحذيرية بالقرب من موقع الهجوم.

إذ في حدث منفصل، تعرّض رجل وامرأة لهجوم مماثل أثناء سباحتهم في المنطقة ذاتها.