سائق حافلة مدرسية لمدة 55 عاما.. فحصل على “نعش خاص”

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حصل غلين ديفيس، الذي يعتبر أفضل سائق معروف في مدينة غراند ميدو بولاية مينيسوتا الأميركية، على هدية “خاصة” قبل 5 سنوات من وفاته.

ووفق ما ذكر موقع “سي إن إن” الأميركي، فإن ديفيس كان يقود حافلة مدرسية لمدة 55 عاما، ويعرف باحترامه قانون السير وتعامله اللطيف مع الأطفال، مشيرا إلى أنه توفي قبل أيام.

وكان غلين سائق حافلة مدرسية خلال الفترة الممتدة من 1949 إلى 2005، كما لم يسبق له أن واجه أي حادثة سير.

وأوضح المصدر أن صاحب مقبرة محلية أهدى، عام 2015، للسائق الشهير صندوق دفن يليق بسمعته الطيبة ووظيفته.

ويظهر الصندوق مطليا باللون الأصفر مع خطوط سوداء، مما جعله يشبه شكل حافلة مدرسية، كما كتب عليه ترقيم الحافلة، التي كان يقودها ديفيس منذ 1949.

وقال غلين آنذاك “أحببته كثيرا.. يا إلهي.. لقد بكيت كثيرا بعد رؤيتي هذا النعش”.

يشار إلى أن سائق حافلة بولاية تينيسي توفي في أغسطس الماضي، كان قد حصل على هدية مماثلة (نعش في شكل حافلة مدرسية).