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سابقة تاريخية.. أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 58 دقيقة

رائد فضاء- تعبيرية

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، اختيار أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإطلاق في خطوة هائلة نحو السماح للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية بالعمل والعيش في الفضاء.

قالت الوكالة، التي تضم 22 دولة، إنها اختارت العداء البارالمبي البريطاني جون ماكفال ضمن مجموعة جديدة تم اختيارها للتدريب كي يصبح أفرادها رواد فضاء.

وسيشارك ماكفال في دراسة جدوى مصممة بطريقة تسمح للوكالة بتقييم الظروف اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية في الفضاء.

وسينضم ماكفال إلى خمسة رواد فضاء جدد في بداية مشوارهم المهني و 11 احتياطيا في التدريب بعد أن قامت وكالة الفضاء الأوروبية بتجديد صفوف رواد الفضاء لأول مرة منذ عام 2009.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية أماكن شاغرة العام الماضي للقادرين تماما على اجتياز اختباراتها النفسية والمعرفية الصارمة المعتادة وغيرها من الفحوص، والذين لا يُمنعون من أن يصبحوا رواد فضاء إلا بسبب قيود الأجهزة المستخدمة في ضوء إعاقتهم.

وتلقت 257 طلبا لشغل موقع رائد فضاء من ذوي الإعاقة أو ما يُطلق عليه (باراستروناوت).

وقالت الوكالة إن ماكفال سيعمل مع مهندسيها لفهم التغييرات اللازمة في الأجهزة لفتح رحلات فضاء احترافية لمجموعة أوسع من المرشحين المؤهلين.

وتعرض ماكفال لحادث دراجة نارية أدى إلى بتر ساقه اليمنى عندما كان عمره 19 عاما. وفاز بالميدالية البرونزية في سباق مسافة 100 متر في دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في بكين عام 2008.

    المصدر :
  • رويترز

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