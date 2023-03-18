سابقة من نوعها.. قيادة أخلاقية لأحد أكبر المواقع الإباحية في العالم!

يواجه أحد أكبر مواقع المحتوى الجنسي على الإنترنت، مشاكل قانونية بسبب قيام أشخاص بنشر مقاطع فيديو تظهر اعتداءات جنسية فظيعة على أطفال، وفقاً لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

نتيجة لذلك، وبعد كثرة الانتقادات، استخذت شركة الأسهم الخاصة الكندية، إيثيكال كابيتال بارتنرز قرارً بالاستحواذ على مايند جيك، التي تملك الموقع الإباحي بورن هاب، ومواقع أخرى مشابهة، حسبما أكد تقرير نشره موقع “NBC”.

وأدت الحملة إلى تعليق فيزا وماستر كارد الخدمات على الموقع، وسارع بورن هاب لحذف المنشورات التي لا تتوافق مع سياسته، وفق التقرير.

لذلك، قال المسؤول الإداري في شركة إيثيكال كابيتال بارتنرز، سولومون فريدمان، لـ”أن بي سي نيوز” إن الشركة سيكون لها “التحكم الكامل” بملكيتها الجديدة.

وأشارت أن بي سي إلى تأكيد الشركة، في بيان إعلان الاستحواذ، سعيها الاستثمار في مجالات تتطلب “قيادة أخلاقية”.

وقال المسؤول الإداري في شركة إيثيكال كابيتال بارتنرز، سولومون فريدمان، إنه عمل بالتحقيق في مواد تظهر الاعتداء الجنسي على الأطفال وكشفها وردعها، حسب أن بي سي نيوز.

ومن أصل 30 مليون تقرير عن استغلال الأطفال صدروا عن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين خلال العام 2021 بتت بورن هاب بنحو 9 آلاف تقرير، وفق أن بي سي.

لذلك كشف فريدمان أن إيثيكال كابيتال بارتنرز تود إشراك العاملين في مجال الجنس وصانعي المحتوى الجنسي في المناقشات بشأن سياسة الموقع.

من جهتها، لفتت الدايلي مايل أيضا إلى أن عملية الاستحواذ جاءت بعد تقارير عن فيديوهات لأطفال واستغلال ومقاطع جنسية عنيفة غير رضائية على المنصة.