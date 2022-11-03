ساكاري تبلغ قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

تصدت ماريا ساكاري لانتفاضة أرينا سبالينكا في المجموعة الثانية لتفوز 6-2 و6-4 وتبلغ قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث في تكساس الليلة الماضية، بينما تجاوزت أنس جابر بداية بطيئة لتفوز على جيسيكا بيجولا.

وتألقت سكاري في المجموعة الأولى وتقدمت 3-صفر في الثانية قبل أن تنتفض لاعبة روسيا البيضاء صاحبة الضربات القوية وتفوز بأربعة أشواط متتالية وتتقدم 4-3.

لكن اللاعبة اليونانية حسمت اخر ثلاثة أشواط لتفوز بالمباراة وترفع يدها للاحتفال بعدما أرسلت سبالينكا ضربة أمامية خارج الملعب.

وقالت سكاري، التي بلغت قبل نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، “أشعر أنني لم أرتكب أي خطأ. لكنها بدأت في ضرب الكثير من الكرات ولم تعد تخطئ مثلما كانت تفعل بالمجموعة الأولى ونصف الثانية.

“لقد قلت لنفسي إنه يجب أن أواصل ما أفعله وسأحصل على فرص العودة في المباراة”.

واستفادت سكاري أيضا من بعض الكرات التي ارتطمت في طرف الشبكة خاصة في المجموعة الثانية المتقلبة.

وقالت بابتسامة “في بعض الأحيان يكون من الجيد أن يكون لديك القليل من الحظ، وأنا عادة لا أكون محظوظة في الملعب”.

وفي وقت سابق اليوم، فازت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا على الأمريكية بيجولا 1-6 و6-3 و6-3 لتحقق فوزها الأول في المجموعة.

وبدأت بيجولا المباراة بقوة أمام اللاعبة التونسية، حيث أطلقت بعض الكرات القصيرة خلف الشبكة ثم ترد بضربة خلفية ناجحة لتفوز بالمجموعة الأولى خلال 25 دقيقة.

لكن أنس جابر عادت للمباراة في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال بيجولا عندما اصطدمت ضربة أمامية بأطراف الشبكة وخرجت الكرة بعيدا لتتقدم 4-3 في طريقها للتعادل 1-1.

وبدا الإحباط يزداد لبيجولا في المجموعة الفاصلة ولم تحاول حتى الركض لترد كرة قصيرة خلف الشبكة في نقطة لكسر إرسال منحت اللاعبة التونسية التقدم 5-3.

وحسمت أنس انتصارها بفضل ضربة خلفية خاطئة من بيجولا في نقطة الفوز بالمباراة.

وقالت أنس جابر بعد المباراة “في المجموعة الأولى، كانت تلعب بشكل جيد وسريع حقا. الكرات كانت صعبة حقا ومنخفضة للغاية، وأعلم أنها كانت تحب لعب الكرات بهذا الشكل. كان علي فقط تغيير الإيقاع وفرض أسلوب لعبي أكثر من أسلوبها”.

وقالت أنس جابر، التي خسرت أمام سبالينكا في مباراة متكافئة من ثلاث مجموعات في مباراتها الافتتاحية يوم الاثنين الماضي، إن اللعب بنظام دور المجموعات لم يمنحها الوقت للتغلب على الخسارة.

وقالت أنس بعد تحقيق فوزها 47 هذا الموسم “لقد اعتدت أن أشعر بالاكتئاب في اليومين التاليين للهزيمة ولكن لم يكن لدي الكثير من الوقت هنا.

“المباراة الأولى كانت متقاربة للغاية، وهذا أكثر ما يحبطني في الأمر … لكني حافظت على إيجابيتي”.

وتضم البطولة الختامية ثماني لاعبات يلعبن في مجموعتين على أن تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وباتت سكاري أول لاعبة من مجموعتها تتأهل لقبل النهائي بينما تتنافس أنس جابر وسبالينكا وبيجولا على المركز الثاني.

وستقام مباريات المجموعة الاخرى التي تضم إيجا شيانتيك وكارولين جارسيا وكوكو جوف وداريا كاساتكينا في وقت لاحق اليوم.