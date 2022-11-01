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ساكاري تفتتح البطولة الختامية للسيدات بالفوز على بيجولا

منذ ساعتين
ماريا ساكاري

ماريا ساكاري

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فازت ماريا ساكاري على جيسيكا بيجولا بنتيجة 7-6 و7-6 في افتتاح منافسات الفردي في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث في تكساس الليلة الماضية، وثأرت لهزيمتها أمام منافستها الأمريكية في نهائي بطولة وادي الحجارة قبل ثمانية أيام.

وكان الفوز على بيجولا المصنفة الثالثة عالميا هو الأول لساكاري، التي بلغت الدور قبل النهائي في نسخة 2021، على واحدة من أول خمس مصنفات على العالم.

واستمرت المجموعة الأولى 71 دقيقة، وهو أكثر بدقيقة واحدة عن مواجهتهما بالكامل في نهائي وادي الحجارة، وحسمتها ساكاري بضربة أمامية من الفرصة الثالثة في الشوط الفاصل.

وتقدمت اللاعبة اليونانية 3-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض بيجولا حيث أنقذت فرصتين للفوز بالمباراة وحافظت على إرسالها لتمتد المواجهة إلى الشوط الفاصل.

لكن بيجولا لم تستطع التفوق على منافستها التي حسمت المباراة.

وقال ساكاري المصنفة الخامسة عالميا “مواجهة جيسيكا ليست سهلة، إنها لاعبة رائعة ومفعمة بالثقة في الوقت الحالي، كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية لكني كافحت ووثقت بخطتي”.

    المصدر :
  • رويترز

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