ساكاري وسبالينكا بقبل نهائي البطولة الختامية للسيدات

توجت اليونانية المتألقة ماريا ساكاري مسيرتها المتميزة في دور المجموعتين في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بالفوز 6-2 و6-3 على التونسية أنس جابر الليلة الماضية لتصعد لقبل نهائي البطولة المقامة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

كما صعدت لقبل النهائي أرينا سبالينكا المصنفة السابعة عالميا القادمة من روسيا البيضاء بعد أن حصلت على المركز الثاني في نفس المجموعة بعد ساكاري عقب الفوز 6-3 و7-5 على الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة عالميا.

كسرت ساكاري إرسال جابر المصنفة الثانية عالميا مرتين لتتقدم 5-1 في المجموعة الأولى قبل أن تحسم الفوز بالمجموعة.

وفي المجموعة الثانية كسرت اللاعبة اليونانية إرسال منافستها التونسية مبكرا لتتقدم 3-1 وتحسم المباراة لصالحها محققة الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعتين وتضمن الاستمرار في المنافسة على اللقب بعد الحصول على العلامة الكاملة.

وبعد الفوز قالت ساكاري التي لم تخسر أي مجموعة في البطولة حتى الآن “أثق بنفسي ولا أخشى شيئا على أرض الملعب وأنا سعيدة هنا.

“ليس هناك سر في سبب أدائي بهذه الطريقة الآن لكني أعتقد أنه كان الوقت المناسب لتقديم أداء جيد وأنا سعيدة أن هذا يحدث الآن هنا فعليا”.

وبفوزها بصدارة مجموعتها ستلتقي ساكاري في قبل النهائي مع الفرنسية كارولين جارسيا أو مع الروسية داريا كاساتكينا.

أما سبالينكا فستلتقي بقبل النهائي مع المصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شيانتيك.

وقالت سبالينكا بعد الفوز على بيجولا “إنها لاعبة رائعة ولقد أرهقتني الليلة.. وأنا سعيدة بنجاحي في الحفاظ على تركيزي من البداية وحتى النهاية وتمكني من إنهاء المباراة في مجموعتين”.