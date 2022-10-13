الجمعة 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ساكا يقود أرسنال للفوز وبيتيس يضمن إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين

منذ 52 دقيقة
فريق أرسنال

فريق أرسنال

A A A
طباعة المقال

تغلب أرسنال 1- صفر على مضيفه بودو/جليمت اليوم الخميس 13/10/2022 ليحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم ويقطع خطوة لحسم صدارة المجموعة الأولى.

كما ضمن ريال بيتيس وفناربخشه ورين وفرايبورج إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين، وهو ما يضمن لهذه الفرق على الأقل مكانا في الجولة الفاصلة المؤهلة لأدوار خروج المغلوب.

وفي المجموعة الثالثة تعادل بيتيس 1-1 مع روما. وتقدم الفريق الإسباني بهدف سجله سيرجيو كاناليس في الشوط الأول قبل أن يدرك أندريا بيلوتي التعادل في مطلع الشوط الثاني.

وكان هذا التعادل كافياً ليضمن بيتيس إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين بينما يضع روما أمام مهمة صعبة إذ يتساوى مع لودوجوريتس برصيد أربع نقاط. ويواجه الفريق البلغاري منافسه الفنلندي هلسنكي.

    المزيد من منوعات

    آندي روبرتسون
    روبرتسون: علينا أن نحافظ على أدائنا القوي أمام سيتي
    أفراد قبيلة الهدزابي
    بالفيديو.. تعرف على أغرب قبيلة في العالم عمرها "40 ألف عام"!
    شعار اليويفا
    اليويفا يستقبل 4 عروض لتنظيم بطولة أوروبا للسيدات 2025

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحفظة المفقودة عام 1957
    اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
    اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!