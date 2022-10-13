ساكا يقود أرسنال للفوز وبيتيس يضمن إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين

تغلب أرسنال 1- صفر على مضيفه بودو/جليمت اليوم الخميس 13/10/2022 ليحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم ويقطع خطوة لحسم صدارة المجموعة الأولى.

كما ضمن ريال بيتيس وفناربخشه ورين وفرايبورج إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين، وهو ما يضمن لهذه الفرق على الأقل مكانا في الجولة الفاصلة المؤهلة لأدوار خروج المغلوب.

وفي المجموعة الثالثة تعادل بيتيس 1-1 مع روما. وتقدم الفريق الإسباني بهدف سجله سيرجيو كاناليس في الشوط الأول قبل أن يدرك أندريا بيلوتي التعادل في مطلع الشوط الثاني.

وكان هذا التعادل كافياً ليضمن بيتيس إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين بينما يضع روما أمام مهمة صعبة إذ يتساوى مع لودوجوريتس برصيد أربع نقاط. ويواجه الفريق البلغاري منافسه الفنلندي هلسنكي.