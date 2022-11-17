سالي الحسيني تكشف لصوت بيروت إنترناشونال تفاصيل فيلم السباحتان

أقيمت اليوم ندوة فيلم السباحتان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بحضور مخرجة العمل سالي الحسيني، وقام يإدارة الندوة الإعلامي شريف نور الدين.

في البداية أعربت سالي عن سعادتها بردود أفعال جمهور الفيلم عقب عرضه أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلي أنها تعتبرها تجربة رائعة خاصة وأنه العرض الأول للفيلم في الوطن العربي.

وأكدت المخرجة سالي الحسيني ل ” صوت بيروت إنترناشونال” أن تعدد الجنسيات في الفيلم كان أمر هام لها ليتحدث الأبطال باللغة العربية الصحيحة، وأوضحت أن اختبارات الأداء بدأت في سوريا إلا أن مشكلة في تصاريح السفر اضطرتهم لفتحن الاختبارات على العالم العربي كله لأنها تبحث في المقام الأول عن ممثلين يشبهون شخصيات الفيلم.

وقالت سالي إنها علمت بقصة الشقيقتين من مواقع السوشيال ميديا، وهو ما شجعها علي البحث في الأمر لتعلم كافة تفاصيله وما وصلوا له، واستمرت كتابة الفيلم وحدها 4 سنوات بالإضافة إلي 6 سنوات أخري في التحضير له ليخرج بأفضل صورة في ظل انشغالها في هذا التوقيت بمشاريع فنية أخري.

وأشارت الحسيني إلي أنها قامت بعمل بعض التعديلات علي سيناريو الفيلم بالتنسيق مع المؤلف خاصة وأن السيناريو المبدئي لم يكن يحمل الطابع العربي بشكل كبير.

وشددت سالي الحسيني علي أنها اهتمت في المقام الأول بأن تصل قصة الفيلم للجمهور وأن توضح كيف يعيش الشباب مع الحرب وأهوالها وكيف احتجز المواطنين بمنازلهم لمدة عام خوفا من الحرب ثم خروجهم للحياة لأن الحرب لن تفرق بين من يحتمي بمنزله وبين من يسير بالشارع وخاصة في المجتمع السوري.

وأوضحت أنها تعلم الكثير عن السباحة وما يقوم به السباحين في حياتهم اليومية وشعرت بتواصل مع بطلتي الفيلم بسبب هذا الأمر رغم اختلاف جنسيتها عنهم، كما أنها شاهدت حياتهم عن قرب وتحدثت معهم في العديد من الأمور الخاصة بهم ومنها الأغنيات التي يفضلونها.

ويقوم ببطولة فيلم “السباحتان” والشقيقتان اللبنانيتان نتالي ومنال عيسى، الفنان الألماني ماتياس شوايغوفار، الفنان أحمد مالك، والفنانة السورية كندة علوش، والفلسطيني علي سليمان، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم السباحتان من إنتاج تيم بيفين، واريك فيلنر، وتيم كول، وعلي جعفر، بالإضافة إلى ستيفن دالدري، وكاثرين بومفريت، وتيلي كولسون كمنتجين منفذين، وتم تصوير الفيلم في المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا. ومنتظر عرض الفيلم على نتفليكس يوم 23 نوفمبر.