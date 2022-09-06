سامر المصري عن فيلم "نزوح": الحمدلله هذا المجهود تكلل بالنجاح

تلقى الفيلم السوري “نزوح” اشادات واسعة خلال عرضه بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته 79، والذي يقام حاليا بحضور نخبة من صناع السينما حول العالم، إذ عرض الفيلم الذي أخرجته وكتبته المخرجة السورية سؤدد كعدان، ضمن مسابقة “Orizzonti Extra”، بحضور أبطال وصناع الفيلم وعلى رأسهم النجوم سامر المصري، وكندة علوش، في أول ظهور لها بعد ولادتها.

ويكشف النجم السوري سامر المصري في تصريحات صحفية، تفاصيل التجربة بالكامل، إذ يبدأ حديثه مؤكداً أن فيلم “نزوح” تجربة صعبة ولكنها جميلة على كافة مستوياتها، مشيداً بأول تجربه سينمائية له مع المخرجة كعدان، ويقول سامر : “اهتمامي وشغفي بالتجربة بدأت مع قراءة السطور الأولى في السيناريو، شعرت حينها أنه التزام أن أشارك في هذه الحالة الانسانية التي يقدمها الفيلم ومخرجته ومؤلفته”.

يضيف المصري: “الفيلم تدور قصته حول حالة إنسانية طبيعية تجمع أب وأم وابنتهما أثناء الحرب، ومع تصاعد الأحداث تتفرق الأسرة وتخرج بنتين محاولين الهروب من آثار الحرب، في حين يتمسك الأب المواطن البسيط العادي السوري العصامي الذي تمكن من بناء بيته وأسرته من لا شئ، وبعد أن تمكن من بناء عائلة تدق طبول الحرب وتلاحق المنطقة التي يقطن بها القذائف والرصاص”.

يكشف سامر أن القصة تأخذنا لتحولات سريعة وغريبة مع معايشة حالات إنسانية متعددة في محاولة من رب الأسرة حماية أسرته والحفاظ عليها، ويقول : “تجربة حلوه وصعبه استمتعت بها وبأداء الشخصية أمام اختي وصديقتي النجمة كندة علوش”، كاشفا أن عدد كبير من المشاهد كان يحتوي على الارتجال وذلك بطلب من المخرجة نفسها، حتى يتمكن الممثلين من تجسيد المشاعر والحالة التي تفرض نفسها على الأحداث، مشيرا أنهما كانا يعبرا عن الحالة بتفاصيل أكتر من السطور المكتوبة.

يكشف سامر كواليس التصوير، مؤكدا أن التصوير استغرق ٧٠ يوما تقريبا، في ظروف صعبة جدا وأجواء حرب وتفجيرات وتراب وعفار طوال الوقت ودم واصابات، مؤكدا أنه خلال هذه المدة لم يتمكن من النظر في المرأة، لأن ساعات العمل كانت طويلة، ويضيف المصري : “الحمدلله هذا المجهود تكلل بالنجاح سعدت كثيرا بردود الأفعال التي تلقيناها خلال عرض الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حتى أني وزميلتي كندة علوش، بكينا بعد عرض الفيلم من السعادة”.

أنهى النجم السوري سامر المصري حديثه مؤكدا اعتزازه بالتجربة، بعدما شاهد جمهور مهرجان فينيسيا يصفق لفريق العمل بعد عرض الفيلم لما يقرب من ربع ساعة متواصلة، متمنيا أن يجوب الفيلم عددا من المهرجانات الدولية العربية والعالمية خلال الفترة المقبلة.