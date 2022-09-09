سامر المصري لصوت بيروت إنترناشونال: فيلم "نزوح" أبكاني

شكل النجم السوري سامر المصري حالة فنية مميزة في العالم العربي من خلال شخصية العقيد شهاب في مسلسل “باب الحارة” في أكثر من جزء، ثم غاب لسنوات وبعدها قدم أعمال فنية عدة وآخرها فيلم ” نزوح” الذي عرض في مهرجان فنيسيا السينمائي. كما يعرض له حاليا على إحدى القنوات الفضائية مسلسل ” ستيلتو” المأخوذ من العمل التركي “حروب صغيرة” وفي دردشة مع “صوت بيروت إنترناشونال” أعرب سامر المصري عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، واصفاً تجربته في العمل بـ”الرائعة”.
وقال “أن الأسباب التي حمسته في العمل، هو كون قصته مختلفة ولا تشبه قصص الأفلام الأخرى، إلى جانب كون الفيلم عمل انساني له قيمة لأنه يسلط الضوء ويحكي عن مراحل الحرب التي انتهت بسوريا.. مضيفاً: “يجعلك تتذكر معاناة الناس”.
وعن شريكته في البطولة النجمة كندة علوش، أكد أنها خلال تصوير مشاهد الفيلم كان هناك تفاهم بيننا بسبب وجود كيميا لافتة، وعقب عرضه في مهرجان فينسيا ونزول تتر النهاية الخاص بالفيلم، دخلت في نوبة بكاء مع كندة علوش، لمدة 10 دقائق. ما جعلنا نواسي بعضنا.
وهنأ سامر، كندة علوش لقدوم مولودها الجديد ” كريم”، متمنياً له دوام الصحة والعافية. فيلم “نزوح” من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره فى تركيا، ويشارك فى البطولة كندة علوش، سامر المصرى، هالة زين، ونزار العانى، ودارينا الجندى.
على جانب آخر، يشارك الفنان سامر المصري في مسلسل ” ستيليتو”، ويضم العمل نخبة من نجوم الوطن العربي وفي مقدمتهم قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار، ديمة قندلفت، ريتا حرب، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا وآخرين.
كما كشف الفنان سامر المصري عن المسلسل المافيا الجديد الذي يصوره.
كما كشف سامر المصري، عن مسلسل “المافيا الذي يصوره. عن صوره التي اقتحمت مواقع التواصل الاجتماعي برفقة الفنان التركي مراد علم دار “نجاتي شاشماز”.
قال إن الفنان التركي نجاتي دعاه لزيارته في تركيا أكثر من مرة وهو يريد ان يتشرف بزيارته.
لكن بسبب ظروف العمل والتصوير، تأجل اجتماعهم حتى هذا الوقت للاسف الشديد.
وأضاف أنه الآن ولحسن الحظ يقوم بالتصوير في تركيا.
فهذا العمل الذي يصوره في تركيا سهل عليه زيارة الفنان التركي نجاتي شيشماز، وتحدث عن ابتكار عمل مشترك فيما بينهم.
وعندما سألوه عن أحداث وتفاصيل المسلسل قال إنه من المستحيل جداً الكشف عن تفاصيله الآن وفي هذه الاثناء حتى ينتهي نهائياً من تصوير عمله الخاص، والذي قد يستغرق من 4 إلى 5 أشهر تقريباً.