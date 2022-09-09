سامر المصري لصوت بيروت إنترناشونال: فيلم "نزوح" أبكاني

شكل النجم السوري سامر المصري حالة فنية مميزة في العالم العربي من خلال شخصية العقيد شهاب في مسلسل “باب الحارة” في ‏أكثر من جزء، ثم غاب لسنوات وبعدها قدم أعمال فنية عدة وآخرها فيلم ” نزوح” الذي عرض في مهرجان فنيسيا السينمائي. كما ‏يعرض له حاليا على إحدى القنوات الفضائية مسلسل ” ستيلتو” المأخوذ من العمل التركي “حروب صغيرة” وفي دردشة مع “صوت ‏بيروت إنترناشونال” أعرب سامر المصري عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، واصفاً تجربته في العمل بـ”الرائعة”.‏

وقال “أن الأسباب التي حمسته في العمل، هو كون قصته مختلفة ولا تشبه قصص الأفلام الأخرى، إلى جانب كون الفيلم عمل انساني ‏له قيمة لأنه يسلط الضوء ويحكي عن مراحل الحرب التي انتهت بسوريا.. مضيفاً: “يجعلك تتذكر معاناة الناس‎”‎‏.‏

وعن شريكته في البطولة النجمة كندة علوش، أكد أنها خلال تصوير مشاهد الفيلم كان هناك تفاهم بيننا بسبب وجود كيميا لافتة، وعقب ‏عرضه في مهرجان فينسيا ونزول تتر النهاية الخاص بالفيلم، دخلت في نوبة بكاء مع كندة علوش، لمدة 10 دقائق. ما جعلنا نواسي ‏بعضنا.‏

وهنأ سامر، كندة علوش لقدوم مولودها الجديد ” كريم”، متمنياً له دوام الصحة والعافية. فيلم “نزوح” من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ‏وتم تصويره فى تركيا، ويشارك فى البطولة كندة علوش، سامر المصرى، هالة زين، ونزار العانى، ودارينا الجندى‎.‎

على جانب آخر، يشارك الفنان سامر المصري في مسلسل ” ستيليتو”، ويضم العمل نخبة من نجوم الوطن العربي وفي مقدمتهم قيس ‏الشيخ نجيب، كاريس بشار، ديمة قندلفت، ريتا حرب، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا وآخرين‎.‎

كما كشف الفنان سامر المصري عن المسلسل المافيا الجديد الذي يصوره‎.‎

كما كشف سامر المصري، عن مسلسل “المافيا الذي يصوره. عن صوره التي اقتحمت مواقع التواصل الاجتماعي برفقة الفنان التركي ‏مراد علم دار “نجاتي شاشماز”.‏

قال إن الفنان التركي نجاتي دعاه لزيارته في تركيا أكثر من مرة وهو يريد ان يتشرف بزيارته‎.

لكن بسبب ظروف العمل والتصوير، تأجل اجتماعهم حتى هذا الوقت للاسف الشديد‎.

وأضاف أنه الآن ولحسن الحظ يقوم بالتصوير في تركيا‎.

فهذا العمل الذي يصوره في تركيا سهل عليه زيارة الفنان التركي نجاتي شيشماز، وتحدث عن ابتكار عمل مشترك فيما بينهم‎.

وعندما سألوه عن أحداث وتفاصيل المسلسل قال إنه من المستحيل جداً الكشف عن تفاصيله الآن وفي هذه الاثناء حتى ينتهي نهائياً من ‏تصوير عمله الخاص، والذي قد يستغرق من 4 إلى 5 أشهر تقريباً‎.‎