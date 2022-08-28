سامسونوفا تحرز لقب بطولة كليفلاند للتنس

قالت الروسية لودميلا سامسونوفا إن الفوز بلقب بطولة كليفلاند للتنس ساعدها في الاستعداد للمنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رغم أنها تدرك أن الوضع سيكون مختلفا في أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تقام على الملاعب الصلبة.

وفازت سامسونوفا صاحبة الضربات القوية 6-1 و6-3 على لاعبة روسيا البيضاء ألياكسندرا ساسنوفيتش في المباراة النهائية الليلة الماضية.

وستبدأ سامسونوفا (23 عاما) مسيرتها في أمريكا المفتوحة في مواجهة الشابة التشيكية سارة بيليك (16 عاما) الصاعدة من التصفيات.

وقالت سامسونوفا التي خرجت من الدور الثاني في أمريكا المفتوحة العام الماضي إن أمريكا المفتوحة بالتأكيد “ستكون بطولة مختلفة لأن الأوضاع هناك مختلفة.

“لكني بالطبع لعبت خمس مباريات هنا. لذا أعتقد أن هذا ساعدني”.

وهذا هو ثاني لقب على التوالي لسامسونوفا بعد تتويجها بلقب بطولة واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت اللاعبة الروسية “من الرائع الفوز بلقبين متتاليين هنا في الولايات المتحدة. لم أتوقع ذلك..”.