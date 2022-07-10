ساندي تتحدث عن علاقتها بطليقها.. بنعامل بعض بالحسنى

تحدثت المطربة ساندي، عن تفاصيل علاقتها بطليقها حازم كتانة، بعدما نشرت مجموعة صور تجمعهما مع نجلهما رغم انفصالهما.

وقالت ساندي، في مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على حسابها “انستغرام”: جاتلي رسايل بيباركولي على رجوعي لطليقي ووالد ابني، وبقول لهم إحنا مرجعناش، ولكننا كويسين مع بعض.

وأضافت: “ومش معنى أننا منفصلين أننا أعداء وبنكره بعض، وعادي أننا منجحناش في العلاقة، ومفيش داعي نجرجر بعض في المحاكم، وبنعامل بعض بالحسنى وده الوضع الطبيعي، لأننا عشنا وأكلنا عيش وملح، واللي مش طبيعي هو تفكير الناس.

سبق وأعلنت ساندي انفصالها رسميا عن حازم كتانة، منذ 3 أعوام، وذلك في تصريحات تليفزيونية، لكنها رفضت كشف أي تفاصيل، ولكنها أكدت استمرار الود بينهما، وأنها ستلجأ له في حالة طلب النصيحة، على عكس زوجها الأول حسام بدران، والذي تسبب لها في أزمة نفسية حينها.

وكشفت ساندي، الفترة الماضية عم تفاصيل تعرضها للسرقة في فرنسا، وفقد كل متعلقاتها الشخصية وملابسها هناك.

كانت ساندي، قد نشرت فيديو عبر خاصية ستوري بحسابها بـ”إنستجرام” من داخل سيارة، ويظهر فيه زجاج السيارة مكسورا، وقالت: “اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان، عمار يا مصر”.

وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية “إزيك النهاردة” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.