ساني ينقذ بايرن ميونخ من أول هزيمة في الدوري الألماني

هز ليروي ساني الشباك قرب النهاية ليتعادل بايرن ميونيخ 1-1 مع ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، بعد أداء مذهل من الحارس يان زومر.

وحول ساني تمريرة البديل جمال موسيالا العرضية في المرمى قبل سبع دقائق من النهاية ليكافئ بايرن على أدائه القوي طيلة المباراة في ظل تألق الحارس السويسري زومر الذي أبعد أكثر من 20 محاولة على مرماه.

وخطف مونشنجلادباخ التقدم عكس مجريات اللعب عندما أرسل كريستوفر كرامر تمريرة طويلة فشل دايو أوباميكانو في التعامل معها لينطلق ماركوس تورام في مواجهة مانويل نوير وسدد الكرة في الشباك قبل دقيقتين الاستراحة.

ورفع تورام رصيده إلى ستة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكان بايرن الطرف الأفضل منذ البداية وأهدر ساني فرصتين، فيما تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدفين للوافد الجديد ساديو ماني.

ودخل فريق المدرب يوليان ناجلزمان المباراة بعد سحق مضيفه بوخوم 7-صفر الأسبوع الماضي ليحقق فوزه الثالث في ثلاث مباريات، لكنه فشل في مواجهة مونشنجلادباخ للمباراة الرابعة على التوالي.

وأبعد زومر كرتين متتاليتين من ماني في بداية الشوط الثاني، كما أنقذ عدة فرص من ساني وبنجامين بافارد وتوماس مولر وسيرج جنابري.

وأشرك ناجلزمان الوافد الجديد ماتيس دي ليخت قرب النهاية ليستفيد من طوله في التمريرات العرضية، وكاد المدافع الهولندي أن يمنح بايرن الفوز بتسديدة قوية أبعدها زومر بصعوبة.